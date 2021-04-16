مخبأة داخل شحنة برتقال .. تنسيق أمني يحبط تهريب 5.2 مليون قرص إمفيتامين عبر ميناء جدة الإسلامي

بلادي – الرياض :

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، تهريب أكثر من 5.2 مليون قرص إمفيتامين مخدرة إلى المملكة، كانت مخفية داخل شحنة فاكهة برتقال، بميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت مكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط التهريب في العملية والقبض على المتورطين وعددهم 4 متهمين، منهم مواطنان ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحق المتهمين الأربعة وإحالتهم إلى النيابة العامة.