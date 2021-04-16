الربيعة: المملكة قدمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة كورونا عالمياً

بلادي – الرياض :
أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن المملكة قدمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار لدعم مكافحة جائحة كورونا عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.
وأوضح خلال مشاركته اليوم (الجمعة) في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين “قافي” أن العالم يواجه العديد من التحديات الصحية والاقتصادية، والتي بينت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمواجهة كورونا وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.
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