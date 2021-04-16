بلادي – الرياض :
كشف رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، أن تشبيهه مليشيات إيران في المنطقة بـ”الكلاب” لأن الوصف ينطبق عليهم تماما.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج ” سؤال مباشر” على قناة العربية اليوم (الجمعة)، أن الكلاب ولاؤها مطلق لأسيادها، ونباحها عالي الصوت ، ومزعجة على كافة المستويات، وهي الأدوار التي يقوم بها أتباع إيران حالياً في المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقات بين المملكة وإيران خلال فترة حكم الرئيس خاتمي كانت جيدة وتم توقيع اتفاقية أمنية معها، ومن ضمن بنودها عدم التدخل في شؤون البعض، وعدم السماح لأحد بالتأثير على العلاقات، ولكن طهران لم تلتزم، وواصلت التدخل في شؤون المملكة.
وشدد على أنه إذا تم توقيع اتفاقية مع إيران خلال المفاوضات الجارية في فيينا، فسيجعلها تزداد تنمرا وعدوانية، ولن تكترث بعواقب تبعات تدخلاتها الدموية في العالم العربي، مبيناً أن دول الخليج تعي ما هو مطلوب منها لمجابهة سلوك إيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركي الفيصل: وصفي أتباع إيران بـ”الكلاب” يناسبهم تماماً للأدوار التي يقومون بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.