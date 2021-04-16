مدني الرياض يعلن إخماد حريق المجمع التجاري دون وقوع إصابات

بلادي – الرياض :

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكن فرقها في الرياض من إخماد الحريق الذي اندلع عصر اليوم في أحد المجمعات التجارية على طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.