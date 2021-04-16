بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكن فرقها في الرياض من إخماد الحريق الذي اندلع عصر اليوم في أحد المجمعات التجارية على طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض.
وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الجمعة، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدني الرياض يعلن إخماد حريق المجمع التجاري دون وقوع إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.