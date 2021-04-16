مخبأة في جيوب رداء الإبل…إحباط تهريب مشغولات ذهبية عبر أحد المنافذ

بلادي – الرياض :
أحبطت الجمارك السعودية، اليوم (الجمعة)، محاولة تهريب مشغولات ذهبية بلغ وزنها 66 كيلو.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أن المشغولات عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل جيوب رداء الإبل.
وأشارت إلى أن الضبطية كانت في أحد المنافذ البرية، وتم اكتشافها عن طريق الأشعة.
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