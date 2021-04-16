نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول جمعة في رمضان والإجراءات الوقائية في ظل جائحة الكورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اول جمعة في رمضان ، في ظل جائحة الكورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية قام قاصدين المسجد النبوي اليوم بتأدية صلاة اول جمعة في رمضان المبارك 1442 هـ وذلك في ظل وجود أجواء دينية مفعمة بالروحانيات والإيمان بالله والشكر له عز وجل على ما أعطانا وانعم علينا به من نعمة الاستقرار والأمان والراحة وحفظ بيوت المسلمين جميعاً.

اول جمعة في رمضان في المسجد النبوي

قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير وتجهيز كامل العناية والاهتمام بالزائرين من خلال قيامهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد والأماكن وذلك بالتنسيق والترتيب مع العديد من الإدارات والجهات التي لها علاقة بالمكان وذلك بالإضافة إلى نقاط في أماكن معينة تسمى نقاط فرز للتأكد من أهلية المصليين وحصولهم على الطلبات اللازمة لهم وذلك عن طريق تطبيق “توكلنا”.

المسجد النبوي وتبخيره

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة جهودها في بداية شهر رمضان المبارك لتبخير مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- والذين يقصدونه ببخور العود الفاخر وذلك بالطبع على فترات عديدة خلال اليوم بالكامل وذلك يتم عن طريق توزيع أكثر من مبخرة والعديد منهم في الحرم القديم والحصوات والتوسعات في المسجد النبوي.

استعدادات لاول جمعة في رمضان

أكملت وكالة الرئاسة العامة للشئون الفنية والخدمية جاهزيتها وذلك استعدادا لأن تستقبل صلاة اول جمعة في شهر رمضان المبارك من خلال منظومة عمل متكاملة متجانسة تعمل على مدار الساعة لا تكل ولا تمل ، و على إثر ذلك قامت الوكالة بالعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وفتح أبواب المسجد الحرام وتنظيم الدخول والخروج منه وبالطبع تحديد مسار دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المكان و الكثير والكثير من الخدمات التي يُشرف عليها من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

دعاء اول جمعة من رمضان

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أول جمعة من رمضان وننشر هنا أدعية أول جمعة من رمضان وهي ليست بثابتة فهناك الكثير من الأدعية ولكن هذه من الأدعية المستحبة في الشهر الكريم : “اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا ،وذنبي فيه مغفورا ،وعملي فيه مقبولا ،وعيبي فيه مستورا وارزقني فيه فضل ليلة القدر ،وثبر فيه أموري من عير إلى يسر ، اللهم غشني فيه بالرحمة ،وارزقني التوفيق والعصمة ،وطهر قلبي يامن لا يشغله إلحاح الملحين” ، وفي النهاية عزيزي القارئ يتمنى موقع ثقفني الصحة والعافية لجميع قراؤه ومتابعيه ونتمنى جمعة مباركة للجميع.