الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1442 يعتبر واحد من ضمن مواضيع البحث التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك مع اقتراب موعد صرف المكرمة التي تقدم من الملك سلمان للعديد من الفئات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن تساعدهم بشكل كبير علي شراء الاحتياجات والمتطبات الأساسية للمنزل.

المكرمة الملكية رمضان 1442

تعد المكرمة هي واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدم من خادم الحرمين الشريفين إلي العديد من الفئات ذات الدخل المنخفض والمحدود في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير في شراء الاحتياجات الأساسية للبيت في شهر رمضان المبارك وتقدم تلك المكرمة بقية من 500 إلي 1000 ريال سعودي للفرد وتختلف قيمة المكرمة من أسرة إلي أخري ويتم صرفها في شهر رمضان فقط.

طريقة التسجيل في مكرمة الملك سلمان

وضعت وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية علي موقعها من أجل التسجيل في المكرمة وذلك لأن يتم التسهيل علي كافة المواطنين أثناء التسجيل، ويتم التسجيل عن طريق أتباع الأتي:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة تقوم باختيار خدمات الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك اختيار المكرمة الملكية.

تقوم بالضغط علي زر التسجيل.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص له.

رفع كافة الأوراق المطلوبة منك.

الضغط علي زر التسجيل.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1442

هناك خدمة إلكترونية قد تم وضعها من أجل إن يتم الاستعلام عن المكرمة عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم الاستعلام عنها، وحتي تتمكن من الاستعلام يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: