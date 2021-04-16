رابط استعلام صرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1442 برقم الهوية

استعلام صرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1442، يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية الاستعلام عن المقطوعة الخاصة بالشهر المبارك حيث إن العديد من المواطنين يريدون معرفه موعد الصرف وذلك بسبب احتياجهم الشديد لها.

المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1442

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي نوع من ضمن المساعدات الاجتماعية المادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للعديد من المواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير علي التحسين من مستوي الدخل، ويتم صرف المقطوعة في كل فترة حيث إن لا يوجد موعد محدد تقوم فيه المملكة العربية السعودية بالصرف.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

يوجد عده شروط تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لأن يتم المساعدة علي التنظيم في عملية منح المقطوعة حيث تتلخص تلك الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي المقطوعة هو مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون مقيم في المملكة بصفة دائمة وأذا اقام في الخارج يجب إن يقم 12 شهر متواصل قبل التقديم.

إن لا يزيد الراتب الشهري له عن 3 الاف ريال.

يجب أن لا يكون حاصل علي أي نوع من المساعدات المالية التي تقدمها المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم غير لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي.

إن لا يقل عمرة عن 35 سنة عند التقديم.

طريقة الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1442

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة للاستعلام عن صرف المقطوعة وحتي تستطيع الاستعلام يتوجب إن تقوم بالخطوات التالية: