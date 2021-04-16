رابط نتيجة إختبارات المرحلة الإبتدائية الفصل الثاني برقم الهوية نظام نور

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عمر شويل - جدة نتيجة إختبارات المرحلة الإبتدائية الفصل الثاني برقم الهوية من خلال نظام نور: بعد الإنتهاء من إختبارات المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الثاني، يُعلن نظام نور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر نتيجة إختبارات المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الثاني برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور.

رابط نتيجة إختبارات المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الثاني 1442

تمت إختبارات المرحلة الإبتدائية في شهر رمضان وتم الإنتهاء من الإختبارات، وأعلن نظام نور علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر رابط معرفة نتيجة إختبارات المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط برقم الهوية: https://www.noor-moe-sa.com/t147-topic.

خطوات الإستعلام عن نتيجة المرحلة الإبتدائية 1442

يتم الإستعلام عن نتيجة المرحلة الإبتدائية للصف الأول والثاني الإبتدائي من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور من خلال الخطوات الأتية:

الدخول إلي نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول الي نظام نور من خلال حساب الطالب او ولي الأمر بأسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

الضغط علي أيقونة نتائج الطلاب، وبعد ذلك كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب.

بعد كتابة رقم الهوية الضغط علي إستعلام.

سوف ينتقل الموقع الي صفحة عرض نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنة.

نظام نور ولي الأمر

يُعد نظام نور لولي الأمر من أهم وأحدث الطرق التعليمية التي إعتمدتها المملكة العربية السعودية وبدأ العمل بها في خلال السنوات الماضية وذلك في إطار الإهتمام بمنظومة التعليم والعمل علي تطويرها، من ضمن خطط التطوير التي وضعتها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

ويساعد ذلك النظام ولي الأمر الطالب في التمكن من متابعة إبنة في العملية التعليمية والتمكن أيضاً من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمستوي التعليمي لأبنة وذلك بالإضافة الي القدرة علي التواصل بشكل سريع بينة وبين إدارة المدرسة التي يتنمي إليها الإبن.

أهمية نظام نور ولي الأمر

يكشف نظام نور الكثير من الأمور الهامة اىتي تخص الطالب لولي الأمر، ومنها فترات غياب الطالب ونتائج إمتحاناتة الشهرية، وحيث أن كل تلك الأمور تظهر لولي الأمر من خلال الدخول علي موقع نظام نور.

ويمنح النظام ولي الأمر الفرصة للتواصل مع المدرسين ومديري المدرسة التي ينتمي اليها الطالب بشكل مباشر، ويساعد ذلك في العمل علي تطوير مستواة والتعرف علي جميع المشاكل المتعلقة بالطالب وحلها.