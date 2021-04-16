أسرع قرض منصة سلفة فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يأتي قرض منصة سلفة ضمن أسرع التمويلات التي يتم تقديمها من بنك البلاد للأفراد، كما أن بنك التسليف يعمل على تقديم العديد من التمويلات التي تساعد الكثير من العملاء أن يحلون على حياة أفضل ويسعى لتقديم كل ما هو أفضل، لذا عمل على تقديم منصة سلفة الإلكترونية التي تجعل العملاء يحصلون على القروض سريعاً بعد إرسال الطلب بحوالي 15 دقيقة، لذا تعد من أفضل المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها في السعودية لتمويل القروض الشخصية.

مميزات قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب

يتمتع بنك منصة سلفة الإلكتروني بكثير من المميزات أهمها أنه من التمويلات التي يتم تقديمها بدون الحاجة لوجود كفيل أو تحويل راتب شهري، كما أنه يقدم مبلغ 1000 ريال سعودي حتى حوالي 5000 ريال سعودي مع توفير عدة خيارات لسداد أقساط القرض والتي تكون في متناول أيدي الجميع ومن أبرز مميزات قرض منصة سلفة التالي:

توفر المنصة قرض شخصي سريع بمدة سداد ميسرة وأقساط مجدولة.

يقوم بالموافقة الفورية على طلب التمويل بعد أن ينطبق عليه كافة الشروط مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة لكي يستكمل طلب التمويل.

يساعد على عمل إيداع فوري وسريع بمبلغ التمويل بالحساب الخاص بالعميل عند منصة سلفة.

لا يحتاج قرض منصة سلفة الإلكتروني إلى تحويل الراتب الشهري أو لكفيل.

يعطي القرض طرق سداد ميسرة ليستكمل طلب الحصول على القرض بدون الراتب.

يوفر سيولة نقدية سريعة وهذا ما يحتاج له العميل ليحقق جميع أهدافه.

تقدم المنصة هامش ربح تنافسي.

تقدم قرض وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية السريع

هناك طريقة واحدة يمكن الالتزام بها للحصول على القرض الشخصي وهي كما يلي: