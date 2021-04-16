نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء سيارة ببنك الراجحي والإعفاء من القسط الأول عرض شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شراء سيارة ببنك الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي واحد من أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، و من أفضل المنتجات التمويلية المقدمة من بنك الراجحي هو التأجير التمويلي من بنك الراجحي، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، يقدم لكم بنك الراجحي عرض شهر الخير بالإعفاء من القسط الأول وبدون رسوم إدارية عند تقديمك بطلب التأجير التمويلي خلال هذا الشهر. تمويل شراء سيارة ببنك الراجحي بمناسبة شهر رمضان يقدم بنك الراجحي هذا العرض لعملاء التأجير التمويلي للسيارات للحصول علي أفضل فرصة لاقتناء منتج تأجير السيارات. مميزات التأجير التمويلي للسيارات عند تحويل الراتب الإعفاء من الدفعة الأولي 0%.

الإعفاء من الرسوم الإدارية 0%.

مبلغ السداد الشهري ” القسط” منخفض.

مبلغ دفعة التملك يصل الى 40% من سعر السيارة.

مدة التمويل تصل الي 60 شهراً.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصي 1,500 ريال سعودي ويتم إسترداد هذا المبلغ لحساب العميل خلال خمس أيام عمل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول. مميزات التأجير التمويلي للسيارات بدون تحويل الراتب إمكانية تأجير السيارات بدون تحويل الراتب.

يتعين علي العميل سداد دفعة أولى 5% فقط.

الإعفاء من الرسوم الإدارية.

مبلغ السداد الشهري منخفض.

تصل دفعة التملك الدفعة الأخيرة الي 35% من مبلغ السيارة.

مدة التأجير التمويلي تصل الي 60 شهراً.

معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 6.56%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصي 1,500 ريال سعودي ويتم إسترداد مبلغ القسط الأول لحساب العميل في خلال خمس أيام عمل بعد تاريخ الاستقطاع. أمثلة علي المبالغ التي سيتم إستردادها لحساب العميل وفقاً والقسط الشهري مثال “1” إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

مثال “2” إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.

مثال “3” إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل. وإذا رغبت في الحصول على أي مساعدة يرجى تعبئة النموذج من خلال الموقع الإلكتروني وسيقوم ممثلنا بالتواصل معكم طريقة التقديم بطلب التمويل التأجيري من بنك الراجحي يمكنك تقديم الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك الراجحي، أو الإتصال علي رقم خدمة العملاء الهاتفية على الرقم 8001241222. أو يمكنك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي. الوكلاء المعتمدين بالتعاون مع مصرف الراجحي: هذا العرض يسري حتي 11 مايو 2021 أو نفاذ الكمية أيهما أقرب.

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