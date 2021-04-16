تقديم تدريب الخطوط الحديدية السعودية المنتهي بالتوظيف

تقديم تدريب الخطوط الحديدية السعودية لطلاب الثانوية العامة والمنتهي بالتوظيف، أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عن فتخ التقديم على مهنة قائد قطار بنظام برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، والذي ستعقده شركة رينفي لخطوط السكك الحديدية في المملكة، ويمكن للمواطنين السعوديين التقدم بطلباتهم لشغل تلك الفرص والالتحاق بالتدريب وبالتالي التأهيل للتوظيف على مهنة قائدي القطارات، والحصول على المزايا التي حددتها الشركة في برنامجها التدريبي لمن سيتم ترشحه للالتحاق.

مزايا التقديم على معهد رينفي

يمكن التعرف على المزايا التي سيحصل عليها ملتحقي برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف على مهنة قائد القطار في شركة رينفي من خلال المعلومات التي تم ذكرها في إعلان فتح التسجيل للمواطنين السعوديين على تلم المهنة، والإعداد وكسب المهارات ومن بين هذه المميزات ما حصلنا عليه وهي:

مدة البرنامج لتدريبي المنتهي بالتوزيف في شركة رينفي للخطوط الحديدة هي عام كامل.

يتم تعيين من سيجتاز البرنامج التدريبي على مهنة قائد قطار في شركة رينفي.

يحصل المتدرب على راتب شهر قدره أربع ألاف ريال خلال شهور التدريب والتي قدرها عام.

سيكون الراتب الشهري لمن سيجتاز البرنامج ويتعين على مهنة قائد قطار هي ثماني ألاف ريال عقب الانتهاء من البرنامج.

يتم تسجيل المتدربين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تقديم التأمين الطبي على المتدرب والزوجة والأبناء.

شروط القبول في تدريب الخطوط الحديدة المنتهي بالتوظيف

نأتي للشروط التي وضعتها شركة رينفي للانتقاء من بين المتقدمين وتلك الشروط يجب القراء لها جيدا حتى يكون الطلب محل بحث ولا يتم رفضة لغير المنطبق عليهم الشروط.

ان يكون الشخص مقدم الطلب من السعوديين فقط.

العمر للمتقدم يكون من 23 عام وحتى 30 عام.

أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وبمعدل 70 % على الأقل.

أن يكون المتقدم من مجيدي اللغة الإنجليزية

الحصول على تقييم في اختبار اليلتس بدرجة 3.5 أو ما يعادل تلك الشهادة.

أن يستطيع اجتياز الاختبارات

اجتياز المقابلة الشخصية.

الطول لا يقل عن 16 سنتيمتر ولا يزيد عن 190 سنتمينر

أن يكون متمتع باللياقة الطبية

مواعيد التقديم والمستندات المطلوبة

بدأ التقديم من يوم أمس الخميس ومستمر ختى يوم الأحد 20 رمضان لعام 1442، والموافق يوم 2 من مايو 2021، والمستندات التي سيتم تقديمها في حالة تم استدعاء المتقدم لاختبار القبول هي: