تمويل إلكتروني فوري بدون تحويل الراتب وأقساط شهرية ميسرة

تمويل إلكتروني فوري بدون تحويل الراتب أحد عروض التمويل الشخصي التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة وشروط ميسرة وإيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية ، وقد جاءت منصة سلفة كأول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في المملكة والتي تقدم منتجات التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تمويل إلكتروني فوري بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

منصة سلفة أول منصة سعودية تقدم تمويل إلكتروني فوري بدون تحويل الراتب للأفراد من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة وأقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل ، كما توفر سلفة التمويل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للعملاء بمتطلبات بسيطة وميسرة ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم خصائص عرض التمويل الإلكتروني المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية للأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

تمويل إلكتروني متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى. هامش ربح تنافسي. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تتناسب مع الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب. تقوم منصة سلفة بإيداع فوري لمبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي المنصة وذلك بعد توافر جميع الشروط. إجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

رابط التقديم تمويل سلفة الإلكتروني وشروط الاستحقاق