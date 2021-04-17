نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول مستخدم جديد رابط منصة أبشر absher.sa أفراد الإلكترونية الحصول على رقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول مستخدم جديد على رابط منصة أبشر absher.sa أفراد الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة خطوات سنستعرضها من خلال هذا التقرير، كما سنستعرض أيضا خدمات منصة أبشر للزائرين والوافدين والتابعين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وخطوات الاستعلام والحصول على رقم الحدود من خلال الهاتف الجوال، حيث يمكن مشاهدة الفيديوهات المرفقة التي ستوضح كيفية الحصول على خدمات أبشر.

تسجيل دخول مستخدم جديد على رابط منصة أبشر absher.sa أفراد الإلكترونية

تسجيل دخول منصة أبشر للزائرين والمقيمين

الحصول على رقم الحدود من ابشر 2021 من الجوال absher منصة أبشر

أولا نستعرض الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، وهي خدمات عديدة تشمل خدمات إصدار وتجديد جواز السفر لمواطني المملكة، وإصدار تصاريح السفر، وكذلك إصدار الإقامة وتجديدها للوافدين والمُقيمين، كذلك تصاريح الخروج والعودة أو الخروج النهائي، وتمديد أو إلغاء تأشيرات الإقامة والزيارة، والعديد من الخدمات الأخرى، ومنها غلى سبيل المثال لا الحصر، خدمات منصة أبشر المرور، وخدمات أبشر الأحوال المدنية إدارة شئون الوافدين الاستقدام، ومنصة أبشر الأمن العام والنيابة العامة ووزارة الداخلية والسجون، والعديد من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للمواطنين والمُقيمين والوافدين والزائرين.

دليل خدمات منصة أبشر جوزات الإلكترونية

خدمات منصة أبشر المرور

خدمات أبشر الأحوال المدنية إدارة شئون الوافدين الاستقدام

دليل منصة أبشر الأمن العام والنيابة العامة ووزارة الداخلية والسجون

طريقة التسجيل الجديد في منصة أبشر absher.sa أفراد برقم الهوية

ويتم التسجيل على منصة أبشر من خلال ثلاثة خطوات، الخطوة الأولي يقوم بهما الراغب في التسجيل وذلك بإدخال البينات المطلوبة على رابط منصة أبشر الإلكترونية، والخطوة الثانية هي التحقق من البينات التي قام بها الراغب في التسجيل، والخطوة الثالثة هي خطوة الانتهاء من التسجيل بعد التحقق من صحة البينات.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة تسجيل دخول مستخدم جديد على منصة أبشر absher.sa أفراد الإلكترونية، وكذلك أهم الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المنصة، وتجدر الإشارة أن عدد المستخدمين لمنصة أبشر يناهز حالياً 20 مليون مواطن ومُقيم ووافد وزائر.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ما تقدمه المنصة يُعد إنجاز قامت به الحكومة السعودية، وتسعى منصة “أبشر” على العمل والدؤوب لتحسين جودة خدماتها وذلك وفق رؤية 2030، وذلك من خلال رابط موقع المنصة الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الجوالة.