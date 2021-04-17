نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماين كرافت التعليمية وطريقة الاشتراك في المرحلة الأولي من مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت التعليمية ، هي واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية التعليمية الذي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية لمساعدة الطلاب والطالبات اللذين يريدون تعلم لغة البرمجة هذا بالإضافة إلى أن ماين كرافت التعليمية 1 توفر بيئة رقمية متميزة لتساعد الطلبة والطالبات على الاستكشاف والإبداع، لذلك تزايدت عمليات البحث مؤخرا في المملكة من قبل الطلبة والطالبات عن طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية لكي يتمكنوا من الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج 2021 ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط تحميل ماين كرافت التعليمية مدرستي وطريقة الاشتراك في المرجلة الأولي من مسابقة مدرستي تبرمج 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

ماين كرافت التعليمية

لعبة ماين كرافت التعليمية تم استخدامها من قبل المعلمين والمعلمات في أكثر من 115 دولة مختلفة عن طريق المناهج الدراسية وتعمل على كافة الاجهزة، كما أن لعبة ماين كرافت هي مناسبة لجميع الفصول الدراسية المختلفة وهذه واحده من أهم المميزات الموجودة في اللعبة، كما أنها توفر أكثر من مئة وخمسون ساعة من دروس مناهج الحاسوب التي تساعد الطلبة والطالبات على تعلم جميع المناهج الدراسية المختلفة وزيادة الإبداع لديهم، وتتيح إمكانية التعلم عن بعد عن طريق إمكانية تواصل المعلمين والطلبة أون لاين .

رابط تحميل ماين كرافت التعليمية

يمكن لجميع الطلبة والطالبات اللذين يريدون الحصول على لعبة ماين كرافت التعليمية تحميل ماين كرافت التعليمية للاندرويد برابط مباشر الذي وفرته الشركة المسئولة عن اللعبة، وهذه هي خطوات تحميل ماين كرافت التعليمية للجوال بشكل مجاني :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط ماين كرافت التعليمية عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . سوف يظهر لك خيار تحميل ماين كرافت لسطح المكتب على أنظمة ( ويندوز، كروم، ماك، أيباد ) .

أختر النظام المناسب لك ثم أنقر على مربع ماين كرافت مدرستي تنزيل .

. أنقر على تشغيل .

أنقر على التالي .

يجب عليك الموافقة على الشروط والأحكام .

حدد المكان المناسب الذي تريد وضع اللعبة فيه، من المفضل أن تختر سطح المكتب لسهولة الوصول إلى اللعبة .

أنقر على تحميل لبدء تنصيب لعبة ماين كرافت .

. أنقر على الانتهاء .

يمكنك فتح اللعبة على الفور من سطح المكتب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تحميل ماين كرافت التعليمية للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج .