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عمر شويل - جدة رخصة القيادة الرقمية، أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، نسخة رقمية من رخصة القيادة، وذلك من خلال تطبيق أبشر أفراد وتطبيق توكلنا. حيث قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بأن النسخة الرقمية لرخصة القيادة، معتمدة لدي الجهات الأمنية، وأيضاً معتمدة في كافة الإجراءات التي تقتضى إبرازها لأنها تحتوى على رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code ويمكن أن يتم الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز واستخدامها في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

المرور السعودي يعلن خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية

حدد المرور السعودي عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخطوات الخاصة بتفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي تتمثل فيما يلي:-

الدخول على حسابك في أبشر أفراد.

الضغط على خانة خدماتي.

أختر خانة تفعيل الهوية الرقمية.

أختر خانة رخصة القيادة.

أختر خانة تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي سوف تظهر أماك على الشاشة.

وأكد المرور السعودي على أن رخصة القيادة الرقمية يمكن تحميلها على الهاتف الجوال الخاص بصاحب الرخصة حيث تتضمن البيانات الخاصة بتلك الرخصة وإبرازها لرجل المرور في حالة طلبها وفي حالة عدم حمل أصل الرخصة.

وتسعي وزارة الداخلية في السعودية على توفير كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لتكون بشكل إلكتروني يضمن سرعة الوصول إلى الخدمة وبدقة متناهية وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الوزارة ودواوينها للحصول على تلك الخدمات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، بحيث تسهل على المواطنين الحصول على كافة الخدمات سواء خدمات المرور أو خدمات الأحوال المدنية أو خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات الأخرى لتكون بشكل إلكتروني.

يذكر أن الإدارة العامة للأحوال المدنية قد أصدرت منذ عدة شهور ما يسمي بالهوية الرقمية، وأيضاُ هوية مقيم الرقمية، وكذلك تقدم الإدارة العامة للمرور السعودي معرفة المخالفات المرورية إلكترونياً، وأيضاً دفع قيمة تلك المخالفات المرورية حيث يتضمن قانون المرور في السعودية عدد من المخالفات المرورية يتم تطبيقها على المخالفين بشكل فوري.