فتح التسجيل علي منصة جود إسكان Joodeskan للمطلقات والأرامل بالسعودية

لقد أعلنت منصة جود إسكان Joodeskan عن طريقة الدخول والتسجيل عليها ، حيث تعتمد هذه المنصة دعم المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية ، حيث أنها تعتبر منصة أهلية تابعة للمملكة العربية السعودية ، حيث انه هذه المنصة تبذل الكثير من الجهد لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لتغطية كافة المطلقات والأرامل علي مستوي المملكة العربية السعودية .

طريقة التسجيل علي منصة جود إسكان

تقوم منصة جود إسكان joodeskan بالعديد من الأعمال الخيرية والكثير من المشاريع للمتطوعين والمشاركين بالمنصة لخدمة السيدات السعوديات وذلك من خلال التسجيل بالمنصة .

أهداف منصة جود إسكان Joodeskan

تهدف منصة جود إسكان إلي :

أن تكون المساهم الأساسي في تنفيذ معظم مشاريع المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة .

توفير حياة كريمة لكافة المواطنين السعوديين .

توفير المعيشة الكريمة وتطبيق نظام التكافل الاجتماعي .

توفير مسكن لكافة المواطنين علي مستوي المملكة .

توسيع الأنشطة الخيرية لتشمل كافة الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة .

دعم شامل وكامل لكافة السيدات السعوديات وخاصة المطلقات والأرامل وتوفير المعيشة الكريمة لهن ولأطفالهن .

طريقة التسجيل علي منصة جود إسكان

تطمح منصة جود إسكان إلي توفير الأمور الحياتية للأسر السعودية وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، وفي بداية نشاط المنصة استهدفت فئة معينة من السعوديين وتطبق عليهم الشروط الموضوعة والمقترحة من قبل المقيمين علي عمل المنصة للتأكد من حصول من يستحق علي المساعدة الخاصة به ومن خلال ذلك قامت المنصة بوضع طريقة للتسجيل عليها وهي :