نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر EHSAN رابط منصة احسان الخيرية ehsan.sa للمساعدات الإنسانية والمجتمعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان هى منصة موثوقة تأسست بالأمر السامي ويشرف عليها لجنة (سدايا) والعديد من اللجان الأخرى، وتهدف احسان الى تعزيز روح العمل الخيري والبناء المجتمعي والخدمة الوطنية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الافراد والمؤسسات الخيرية، وتكريم المبادرون في الأعمال الخيرية، كما أن التسجيل في منصة احسان يمنح المستخدم معرفة تقارير التبرعات وغيرها من الامور، ويمكن ايضاً ارسال هدية عن طريق برنامج هدية التابع لمنصة احسان والتي يدوم اثرها طويلاً، حيث تقبل منصة احسان التسجيل برقم جوال سعودي، وتعمل منصة احسان على تقديم المساعدات الخيرية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول بالشراكة مع المؤسسات الخيرية الأخرى.

برنامج غراس عبر مصنة احسان

الآن يمكنك الحصول على نقاط بمثابة شراكة في العمل الخيري عن طريق نشر التبرعات على منصات التواصل الاجتماعي من باب (الدال على الخير كفاعله) ويمكنك من خلال ملفك الشخصي عبر احسان معرفة النقاط التي ربحتها عن طريق مشاركتك لحالات التبرع للآخرين، مما يجعل منصة احسان تساعد اكبر عدد من المحتاجين.

هدية احسان

كما تقدم منصة احسان برنامج هدية والذي تستطيع من خلاله ارسال الهدايا لأحبائك عن طريق المنصة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول الى منصة احسان واختيار فرصة التبرع، ثم ادخال اسم المستخدم ورقم الجوال لتصله الهدية من خلال مصنة احسان الخيرية.

رابط مصنة احسان

من خلال الرابط التالي يمكن بكل سهولة الدخول على منصة احسان الخيرية والبدء في تسجيل الدخول، والمشاركة في الحملة الوطنية للعمل الخيري، وخاصة بعد أن حظيت منصة احسان الخيرية بشهرة كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ويمكن المشاركة في خدمة فرجت لمساعدة السجناء المتعسرين مالياً في الشهر الكريم.

الدخول على رابط منصة احسان واتباع الخطوات التالية.

الدخول على تسجيل.

اذا كنت مسجل من قبل ادخل رقم الهاتف ورمز التحقق.

او قم بتسجيل مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة.

كما يمكن التبرع عن طريقة الرسائل القصيرة لصاحة منصة احسان الخيرية.