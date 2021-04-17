نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الراتب الجديد SA لشهر رمضان 1442 وحساب مواعيد صرف الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الراتب للعاملين في القطاع الحكومي في شهر رمضان وخاصة مع تزامن موعد الراتب مع منتصف شهر رمضان وبذلك يبدأ الاستعلام عن مواعيد الصرف، وبذلك تقوم الهيئات الحكومية بتحديد ألية خاصة لتسليم الرواتب والتي لا تتعارض مع مواعيد الصيام، ونقوم بعرض آلية الصرف في شهور رمضان وشوال وذي القعدة وأيضا ذي الحجة.

شرح كيفية معرفة مواعيد الرواتب وحساب المواطن

العاملين بالقطاع الحكومي لوزارة المالية السعودية

يتابع العاملين في القطاع الحكومي في المملكة كل ما يخص المواعيد المقررة والمتوقعة لصرف الراتب الشهري لهم والذي يتزامن مع عدد من المناسبات الاجتماعية والدينية، ليقوم العامل بتحديد وتقنين المصروفات في حال كان ينتظر صرفا قريبا كما تقوم وزارة المالية بتحديد مواعيد الصرف، كما تقوم في العديد من الأحيان بتقريب الموعد ليقوم الموظف بالقطاع الحكومي بالاستلام قبيل دخول شهر رمضان أو شهر شوال، ويعتبر راتب شهر شعبان هو المقصود بالترقب بالفترة الجارية وخاصة مع وجود شهر رمضان قرب منتصف الشهر الميلادي.

كما تم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي ويترقب المواطنين صرف وإيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442.

موعد نزول الراتب الجديدة في رمضان

ينتظر الموظف السعودي راتب شعبان ليقوم بتسلمه في شهر رمضان وخاصة الفئة التي لديها أسر حيث يكون عليهم العديد من الالتزامات المالية في هذا الوقت من العام، ويكون الوقت العادي لصرف الرواتب للقطاع الحكومي بالمملكة في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ويتغير موعد الصرف يوما واحدا في حال كان التزامن مع أيام العطلة، ليكون الموعد الجديد لرواتب شعبان في 27 أبريل 2021، في منتصف رمضان 1442.

كم باقي على الراتب في رمضان 1442 10 يوم و 09 ساعة و 31 دقيقة و 27 ثانية

ألية حساب مواعيد صرف الراتب

راتب شهر شعبان راتب أبريل في 27 أبريل الموافق 15-9-1442 راتب شهر رمضان راتب مايو في 27 مايو 2021 – في 15 شوال 1442 راتب شهر شوال راتب يونيو 2021 في 27 يونيو 2021 – الموافق 17 ذي القعدة 1442 راتب شهر ذي القعدة راتب يوليو 2021 في الثلاثاء 27 يوليو 2021 الموافق 17 ذي الحجة راتب شهر ذي الحجة راتي أغسطس 2021 في الخميس 26 أغسطس 2021 الموافق 18 محرم 1443.

وتقوم المملكة بعرض مواعيد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل أيضا عبر تقويم السعودية الرسمي والخاص بتحديد مواعيد صرف المعاشات والرواتب.