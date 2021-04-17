رابط الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل وطريقة التحقق

رابط الاستعلام عن الرقم الضريبي إلكترونياً أصبح متاح الآن وهي خدمة تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، بالنسبة للأشخاص المستحقي لدفع الضرائب سواء علي أنفسهم أو علي منشآتهم، وهي تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة السعودية ن للتحول التدريجي الرقمي في قبل عام 2030، وهي تسهل للعميل الاستفسار عن قيمة الضرائب التي من المفترض أن يقوم بدفعها دون الذهاب في أي مكان تطبيقاً للاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

التحقق من الرقم الضريبي

يمكن للشخص أن يقوم بالتحقق من كل ما يخص الرقم الضريبي عن طريق الخطوات الآتية:

دخول موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل

بعد ذلك يختار خدمة “تحقق” من قائمة الخدمات الإلكترونية .

بعد ذلك يختار الشخص خدمة “ مكتوب عليها التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

سيطلب تقديم بيانات المطلوبة يقوم الشخص بتسجيلها

ثم يضغط بعد ذلك علي“بحث”.

سوف تظهر أمامه بيانات الشهادة في حالة وجودها .

الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل

يستطيع الآن جميع لأن يقوم الاستعلام عن الرقم الضريبي لللمنشأة الخاصة بهم وذلك في ضريبة القيمة المضافة الكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالطريقة التالية :

دخول الشخص بوابة لهيئة العامة للزكاة والدخل

ثم يقوم باختيار “الخدمات الإلكترونية”

يضغط هذا الشخص على الخانة التي فيها ” التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

بعد ذلك يختار نوع البحث ويكون عن السجل التجاري.

يقوم الشخص بكتابة رقم السجل التجاري للمنشأة

ثم يكتب رمز التحقق.

اضغط إرسال.

سيتمكن الشخص بعدها من الدخول إلى الصفحة التي تخص هذه المنشأة حيث سيجد كل ما يخص حالة المنشأة وهل هي مسجلة في خدمة ضريبة القيمة المضافة أم لا ،وسيعرف رقم السجل الضريبي الخاص بها.