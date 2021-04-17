نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي منصة احسان 1442 شرح التسجيل في احسان الحملة الوطنية للعمل الخيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي منصة احسان 1442 هو ما يبحث عنه سكان المملكة العربية السعودية الآن خاصة بعد أن قام ولي العهد السعودي بالتبرع ب10 ملايين ريال لصالح الاعمال الخيرية والانسانية علي منصة احسان الإلكترونية، وهذا ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، ونحن في هذه المقالة سنوافيكم بتفاصيل ما هي منصة احسان وأيضا رابط وخطوات التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري فتابعونا.

ما هي منصة احسان

هي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وهي منصة وطنية للاعمال الخيرية، وحسب الدكتور الغامدي فإن المنصة تهدف إلي:

تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

والجدير بالذكر حين يتساءل المواطنون عن ما هي منصة احسان فإن عليهم أن يعلموا أن هذه المنصة الإلكترونية تعتبر أحد أفضل المنظومات الرقمية بالمملكة وأكثرها شفافية وهذا من ناحية جمع التبرعات وإداراتها، حيث تقوم منصة احسان بتقييم درجة احتياج الافراد وتوجيه التبرعات الإنسانية لهم.

ماهي منصة احسان

التقديم علي منصة احسان 1442

الدخول علي رابط تسجيل منصة إحسان ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري

النقر علي ايقونة الحساب أعلي يسار الشاشة

اختر إنشاء حساب

قم بادخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بك، يجب أن تتأكد أن كافة البيانات صحيحة

قم بإدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة ثم اضغط علي “انشاء حساب جديد”

منصة احسان الوطنية للعمل الخيري

التسجيل في منصة احسان

تابعونا للمزيد حول منصة احسان تسجيل دخول وانشاء حساب جديد وهذا ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري، يسعدنا أن نقوم بالرد علي كافة التعليقات والاسئلة حول التقديم علي منصة احسان.