المساعدة المقطوعة أبرز الشروط الواجب توافرها على المتقدمين وكيفية التسجيل بها

تعرف المساعدة المقطوعة على أنها مساهمة مالية من أهدافها تحسين ظروف الحياة المعيشية للأفراد الذين يحصلون على عائد شهري بسيط سواء كانوا ضمن معاشات الضمان الاجتماعي أو الذين يحصلون على مبلغ مالي بسيط من التقاعد، ولا يحق تخطي مبلغ المقطوعة حوالي ثلاثين ألف ريال ضمن كل حالة وفق عدد من القواعد المعينة لكل برنامج.

شروط المساعدة المقطوعة

إن التقديم على المقطوعة من الخدمات الإلكترونية التي تحتاج إلى استيفاء عدد من الشروط للتقديم فيها والحصول عليها والاستفادة الكاملة من الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة العمل والتضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

على المتقدم أن تكون أصوله سعودية، وزوجته سعودية الجنسية.

على المتقدم أن يكون قائم بشكل كامل في الأراضي السعودية.

أن يتجاوز سن المستفيد عن 35 عامًا.

أن لا يكون المستفيد من المساعدة مالكًا لأي عقارات أو أراضي.

هذه المساعدة تُصرف للكبار الذين تجاوزوا الستين عامًا، المطلقات والأرامل.

أن لا يكون لدى المستفيد من المقطوعة سجل تجاري.

عائد المتقدم الشهري لا يتجاوز الـ 3000 ريال سعودي في حال كان أعزب، وأن لا يتعدى المتقدم المتزوج عن 8680 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

يستطيع المتقدم على المساعدة المقطوعة تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالي ذكرها: