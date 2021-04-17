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عمر شويل - جدة منصة إحسان هي منصة للعمل الخيري تخضع تحت الاشراف المباشر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس الهيئة السعودية لبيانات الذكاء الاصطناعي، ويأتي الهدف من إنشاؤها لجمع التبرعات الخيرية وإعادة توزيعها على فئات المواطنين المحتاجين وذوي الفاقة، وتعد نقله نوعية في العمل الخيري عبر التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة في كافة المجالات وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري ودعم المواطنين المحتاجين

رأت قيادة المملكة العربية السعودية في تلك المنصة تأسيساً لمبدأ دعم أوجه الخير ومعرفة حاجات المواطنين والعمل على تلبيتها خاصة وأننا في شهر رمضان شهر الخير والصدقات، حيث يحرص المسلمين في هذه الأيام على إنفاق الكثير من الأموال في مجال الصدقة والبر.

ولهذا ظهرت الحاجة إلى منصة إحسان لكي يتم ضبط أوجه التبرعات سواء أكانت تلك التبرعات من أفراد طبيعيين أو من مؤسسات أو وزارات حيث تشترك العديد من الوزارات والهيئات في المملكة في تلك المنصة الخيرية.

وعن طريقها تم خلال الأيام الماضية قيام بعض الحملات الخيرية من عدد من المواطنين لسداد الفواتير عن بعض المواطنين المتعثرين وأيضاً سداد الدين عن المعسرين، وقد لاقى ذلك تشجيعاً وترحيباً من عدد كبير من الأفراد داخل المملكة.

وتقدم منصة إحسان العديد من أوجه الدعم والبر لسد احتياجات الفئات الفقيرة داخل المملكة من خلال البرامج التي تقوم بها ومن أمثلة هذه البرامج هي:-

* تأهيل ذوي الإعاقة.

* توفير أجهزة المكفوفين المحتاجين.

* تقديم الدعم لحفظة القرآن الكريم.

* توفير سمعة الأذن للمحتاجين.

* تفريج كرب المطلقات والأرامل.

* توفير مياه الشرب للمحتاجين.

* تقديم الرعاية الصحية للأيتام.

* توفير أوجه الرعاية للأطفال المصابين بالسكر.

* إعانة سجين.

وغيرها من مشاريع الدعم الأخرى الذي تقدمه تلك المنصة والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي لها.