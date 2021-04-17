رابط استعلام hrsd.gov.sa صرف المساعدة المقطوعة1442 بالمملكة السعودية

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عمر شويل - جدة رابط استعلام hrsd.gov.sa صرف المساعدة المقطوعة1442 ، الخاصة بشهر رجب، تلك المساعدة المادية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يتم صرفها للأسر السعودية، لمساعدتها وتمكينها على تحمل أعباء الحياة، خاصة الأسر محدودة الدخل أو معدومة الدخل، وذلك عقب تدشين رؤية المملكة 2030، والتي تلتها عمليات إصلاح اقتصادي شامل في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مما أثار قلق القائمين على تحقيق رؤية المملكة، من الضغط على الأسر السعودية، وعدم مقدرتها على العيش بشكل طبيعي في ظل تلك التحديات الاقتصادية، وقد دشنت الوزارة موقع إلكتروني رسمي، للاستعلام عن المقطوعة وموعد صرفها، وشروط أهلية استحقاقها، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر وفق ما تقدره الوزارة.

رابط استعلام hrsd.gov.sa صرف المساعدة المقطوعة1442

والجدير بالذكر أن صرف المساعدة المقطوعة، لا تتم بشكل عشوائي وانما تستهدف فئة معينة من الأسر السعودية، الأكثر استحقاقًا لتلك المساعدة، كما ينبغي أن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحاق، ونذكر في البداية فئات الأسر المستهدفة من دعم المساعدة المقطوعة، بالترتيب التالي:

الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض، أو التي لا تمتلك دخل نهائي يساعدها على تأمين احتياجات الحياة.

الأسر التي يوجد لديها ابن سجين، وهو عائلها الوحيد ولا يوجد من يعولها.

استحقاق المساعدة المقطوعة للمرأة المهجورة، أو الأرملة.

شروط استحقاق دعم المساعدة المقطوعة 1442هـ

أما عن الشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي، المستحق لدعم المساعدة المقطوعة، فنذكرها بالترتيب التالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن لا يقل دعم المستفيد من المساعدة المقطوعة عن 35 عام.

أن يكون المستفيد من الدعم لا يمتلك عمل نهائي، أو يعمل بمقابل يقل عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون لدى المستفيد من الدعم أي سجلات تجارية.

خطوات ورابط الاستعلام الرسمي عن صرف المساعدة المقطوعة1442

وكما ذكرنا سابقًا أن الوزارة قامت بتدشن رابط رسمي إلكتروني خاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ويتم الاستعلام عنها وفق ترتيب الخطوات التالية:

القيام بالدخول للموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. القيام بالضغط على خانة استعلام المساعدة المقطوعة بالموقع. القيام بإدخال رقم طب المستفيد، في الخانة المخصصة لها. القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام. ستلاحظ ظهور كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بطلبك.

أحدث مستجدات صرف المساعدة المقطوعة 1442هـ

ووفق آخر المستجدات بشأن صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها، مكتملي الشروط، فقط تم بالفعل وصول دفعات جديدة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على فحص كشوف أسماء مستحقيها، حتى يصل الدعم المالي لمستحقيه بالفعل، مع العلم أن قيمة الفعات تصل لأكثر من 30 ألف ريال سعودي مقدم من المملكة، توزع على مستفيدي الدعم بغرض توفير حياة كريمة لهم.

ووفق أحدث تصريحات لوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، فإن ما تم تداوله عن صرف المساعدة المقطوعة، خلال شهر رمضان المبارك، هو مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة، مع العلم أنه يتم حاليًا فرز ومراجعة كافة الطلبات المقدمة، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، واستبعاد الأوراق غير مستوفية الشروط.