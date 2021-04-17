منصة إحسان Ehsan لتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على مبدأ التكافل الاجتماعي، تم إطلاق هاشتاج #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري بهدف جمع تبرعات لتقديم يد العون للمتعسرين مادياً وفك الكثير من الكَروب من الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك العمل على البناء المجتمعي، وعلى الأخص إننا في شهر رمضان شهر الخيرات والصدقات، فمنصة إحسان هي منصة إلكترونية تقدم تلك التبرعات بطريقة سهلة وسلسة وموثوقية دون أي تعقيدات.

منصة إحسان الخيرية

تم تشكيل عدد من اللجان للإشراف على منصة إحسان وعلى رأس تلك اللجان لجنة “سدايا”، ولقد قادت منصة إحسان الحملة الوطنية للعمل الخيري داخل المملكة وتم تطوير المنصة على يد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي “سدايا” وكل ذلك تم تحت إشراف كبار رجال المملكة الأفاضل من علماء ومسئولين ورجال أعمال، كما تُقدم منصة إحسان العمل الخيري بالشراكة من عدد من المؤسسات الخيرية الأخرى، ولقد أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات على دور القيادة الرشيدة في دعمها للمنصة إحسان.

أهداف منصة إحسان Ehsan

الترسيخ والتحفيز على العمل الخيري

استكمال دور سدايا مع مختلف القطاعات الحكومية داخل أرجاء المملكة

تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في البناء المجتمعي

تمديد أثر القطاع الغير مُربح داخل المملكة.

رابط منصة إحسان الخيرية وطريقة التسجيل فيها

مع أولى أيام شهر رمضان المبارك 2021 وزادت عمليات البحث عن منصة إحسان الخيرية، وعن كيفية التسجيل والمشاركة فيها، وما هو رابط المنصة الإلكتروني، وما يمكن قوله أن يمكن للمستعلم التسجيل داخل منصة إحسان بإتباع بعضً من الخطوات البسيطة وهي :

الولوج على رابط المنصة “منصة إحسان” الإلكتروني

يتم عرض بعض من المشاريع الخيرية

تقوم باختيار العمل الخيري

ثم تقوم بتعبئة المبلغ الذي تريد أن تتبرع به

ثم الضغط على خانة تبرع الأن.

الذي يمكن ذكره أن منصة إحسان لا تتطلب تعبئة بيانات ولا تقوم بالإفصاح عن شخصية المُتبع، حيثُ يكون التبرع في صورة هدية مقدمة من المتبرع للمشروع الخيري، ولقد تعددت طرق دفع الإلكتروني من أجل التبرع للمنصة فيمكن الدفع عن طريق مدى أو أبل بي أو عن طريق البطاقات الائتمانية.