نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي منصة احسان 1442 الحملة الوطنية للعمل الخيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ما هي منصة احسان 1442 المنصة الاشهر الان ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري التي بادر بها ولي العهد بعد تبرعه بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي للأعمال الخيرية والانسانية، وقد تم اليوم السبت اطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة احسان الإلكترونية وسنوافيكم بكل ما تبحثون عن ما هي منصة احسان وايضا كيف استفيد من منصة احسان الإلكترونية فتابعونا.

ما هي منصة احسان

هي منصة إلكترونية رسمية تم اطلاقها وتطويرها من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية “سدايا” وهذا بحصور ومشاركة العديد من رجال الاعمال والقادة.

وتهدف منصة احسان إلي تعزيز القيم الاساسية للإعطاء والوهب من قبل المكتفيين إلي المحتاجين، والجدير بالذكر أن بعد اطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بحوالي 100 دقيقة فقط تم جمع 70445095 مليون ريالا.

وقد كان من المتبرعين في الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي في منصة احسان للأعمال الخيرية والانسانية الغير ربحية، وتبعه ولي العهد الامير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي.

كيف استفيد من منصة احسان

يمكنك من خلال منصة احسان الحصول علي التبرعات المادية سواء كنت داخل المملكة العربية السعودية او خارجها، وهذا في إطار:

طلب سداد الديون طلب بناء مساكن للمحتاجين طلب دعم مالي للمشروعات التنموية طلب مصروفات تعليمية كفالة الايتام كفالة الرضع طلب الدعم والإغاثات في الدول الفقيرة والمحتلة التبرع للغارمين والغارمات السجناء التبرع للعمليات الجراحية والحالات الطبية

هذا بالإضافة إلي الكثير من الاعمال الخيرية التي يمكن تقديمها عبر منصة إحسان الإلكترونية.

منصة احسان للعمل الوطنية

بدأت الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 16 ابريل 2021 من خلال منصة احسان للعمل الخيري وقد قام العديد بالتبرع علي منصة احسان بالفعل، وقد تجاوزت التبرعات الربع مليار ريال سعودي لصالح الحالات الانسانية، وما يزال العديد يبحثون عن كيفية التبرع علي منصة احسان وغيرهم يبحثون عن كيفية التسجيل في منصة احسان للحصول علي المعونات المالية، تابعونا لمعرفة أهم الأخبار حول الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية

الحملة الوطنية للعمل الخيري

تم بدء الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية لتستمر طوال شهر رمضان المبارك، وتهدف هذه الحملة إلي التعريف بدور المنصة وأيضا الحث علي أهمية التبرع للمحتاجين وللحالات الانسانية ولتعزيز أهمية التكافل الاجتماعي ومدي إيمان المملكة به.