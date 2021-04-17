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عمر شويل - جدة تدشين منصة احسان للعمل الخيرى 1442 هـ وخطوات تسجيل الدخول على المنصة ، نظرًا لجهود الحكومة السعودية في تنمية و تطوير العمل الخيري في المملكة و تعزيزًا للعمل الإنساني، قامت الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي ” سدايا ” في يوم 20 / 3 / 2021 م بإطلاق المنصة الوطنية للعمل الخيرى احسان لدعم العمل الخيري بالمملكة في حضور عددًا من القادة ورجال الأعمال ، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخمسين في تقرير العطاء العالمي الذي تصدره مؤسسة المعونة الخيرية، حيث تقوم منصة احسان بدور هام في الحد من الصعوبات التي يواجهها المتبرعون من خلال إجراء التحويل البنكي للجهات غير الربحية بالمملكة.

تدشين منصة احسان للعمل الخيرى 1442 هـ وخطوات تسجيل الدخول على المنصة

تُعد منصة احسان منصة شاملة وعلى درجة عالية من الموثوقية، فمجالات التبرع التي تتيحها منصة احسان متنوعة وكثيرة، يأتي تدشين المنصة لتعزيز استثمار البيانات والاستثمار الصناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية و استدامتها من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة بما يعود بالنفع على المستفيدين في جميع مناطق المملكة و محافظاتها.

الخدمات التي تقدمها منصة احسان للعمل الخيرى

تُغطي منصة احسان العديد من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها، حيث تُقدم المنصة عددًا من الخدمات وهى

برنامج غراس.

فرص التبرع.

برنامج الزكاة.

برنامج الهدية.

بوابة الشركات.

بوابة الخدمات الخيرية.

نقاط التبرعات التجارية.

الأجهزة التفاعلية.

الهدى و الأضاحي.

خدمة الاستقطاع.

ومن خلال خدمة المعلومات المفتوحة تعمل منصة احسان على تمكين الشركات و الجهات غير الربحية لتصل إلى التقارير والاحصائيات والمعلومات اللازمة لتسهيل معرفة الأولويات وحجم الاحتياج على مستوى المناطق و الأفراد، كما تُوفر آلية متطورة ترفع درجة الموثوقية والشفافية والسهولة والنزاهة في جمع التبرعات، وتُسهم في تثقيف، ونشر العمل الخيري والمعنوي بأعلى المعايير المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا “.

مميزات منصة احسان للدعم الخيري

حرصًا على تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي و متكاتف، واحداث حوكمة فعالة تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع الخيري، تعمل منصة احسان من خلال أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة، بإشراف من الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي سدايا على تسهيل عملية التبرع للباحثين عن العمل الخيري بالتكامل مع بقية المنصات، ومن مميزاتها ما يلي

السرعة.

الأمان.

الشمولية.

الشفافية.

التنوع.

الحكومة.

الاستدامة.

حيث أنها تعمل على خدمة أكثر من 60 جهة حكومية وخيرية عبر أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة، يستفيد منها أكثر من 100 ألف انسان.

مجالات التبرع عبر منصة احسان

تتنوع مجالات التبرع عبر منصة احسان، لتشمل العديد من المجالات المختلفة.

تعليمي.

اجتماعي.

صحي.

بيئي.

اغاني.

اقتصادي.

تقني.

خطوات تسجيل الدخول على منصة احسان للعمل الخيرى 1442 هـ بالمملكة العربية السعودية

الدخول على منصة احسان.

كتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.

كتابة رقم الجوال، ورمز التحقق، وتسجيل مستخدم جديد.

يبدأ بتفعيل الحساب عن طريق الرقم المُرسل على الجوال.

التبرع السريع من خلال منصة احسان 1442هـ

وقد تم اتاحة التبرع لأصحاب الخير الذين يريدون التبرع في المنصة بعد تبرعات خادم الحرمين الشريفين بحوالي 20 مليون ريال سعودي، وولي العهد بحوالي 10 مليون ريال سعودي.

وذلك عبر بطاقة ماستر كارد، و آبل بي، وبطاقة مدى من خلال الدخول على مايلي

الدخول على منصة احسان.

الضغط على التبرع السريع.

تحديد المجال و المبلغ المُراد التبرع به.

تحديد طريقة الدفع.

فقد تم تدشين منصة احسان بناءً على قرار سامي لدعم العمل الخيري أون لاين، معززة دور التقنية في العمل الخيري دون مقابل.