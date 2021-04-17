نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب noorresults.moe.gov.sa نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442، يحتل نسبة بحث عالية خلال هذه الفترة، بالتزامن مع أداء الطلبة والطالبات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ وزارة التعليم كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفعلت نظام التعليم عن بُعد لمختلف المراحل، حفاظاً على سلامة الجميع من العدوي، وقد وفر نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية دون الحاجة للرقم السري، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور للوصول للنتائج دون عناء، حيث يقوم نظام نور بتقديم عدد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط المباشر، لاستخراج النتائج عبر نظام نور.

رابط استخراج نتائج الطلاب 1442

الدخول عبر رابط noorresults.moe.gov.sa.

كتابة رقم الهوية.

الدخول على خانة التقارير.

الضغط على قائمة تقارير الطلاب.

الدخول على إشعار نتيجة الطالب.

تحديد الفصل الدراسي.

الضغط على خانة ابحث.

نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442

تتم حالياً عمليات بحث موسعة للدخول على رابط نتائج الطلاب عبر نظام نور، حيث تم الإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الابتدائي بعدد من مدارس المملكة، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن باقي المراحل عقب الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، التي بدأت بالمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، الموافق 1 رمضان الجاري، على أن تكون إجازة نهاية العام قبل إجازة عيد الفطر.

نتائج نور لمختلف المراحل

يقدم نظام نور الإلكتروني خدمة عرض النتائج للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد اهتمت وزارة التعليم السعودية بتوفير معظم خدماتها عبر نظام نور، في ظل التطوير والتحديث الذي تقوم به المملكة على ضوء التطور لعام 2030، كما أن الوقت الذي تمر به غالبية الدول ومنها الدول العربية، بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات، كان الاتجاه للطريق الإلكتروني في معظم المجالات ومنها التعليم، وتعتبر المملكة العربية السعودية ومن أكثر الدول العربية تفعيلاً للنظام الإلكتروني في التعليم، وذلك من خلال خدمات نظام نور التعليمي.

خدمات نظام نور

يقوم بعرض النتائج للفصل الأول والثاني.

يُتيح متابعة أولياء الأمور لأبنائهم ومعرفة مستواهم التعليمي.

يقدم النظام خاصية تسجيل طالب جديد.

يستطيع المعلمين أو الإداريين الاستفادة من خدمات النظام في تقديم الإجازات والاستعلام عن الترقيات.

نتائج الطلاب 1442 عبر نور

يقدم نظام نور الإلكتروني خدمة التعرف على نتائج الطلاب خلال السنه الدراسية، سواء الفصل الأول أو الثاني وكذا متابعة مدي تحصيل الطلاب شهرياً، فيستطيع ولي الأمر معرفة مستوي الطالب في سرية تامة، حيث يضمن النظام الدقة والسرية في البيانات الموجودة عليه.

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور

من الخدمات التي يقدمها نظام نور الإلكتروني، استخراج نتائج الطلاب لمختلف المراحل، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الدخول للنظام الإلكتروني نور، بالتزامن مع اقتراب نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 للمرحلة الابتدائية، فمن المتوقع إعلان نتائجهم خلال اليومين القادمين قبل القيام بإجازة نهاية العام، هذا وقد بدأت غالبية المدارس في إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي.