نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحسان الخيرية ehsan.sa وخطوات التسجيل على المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن رابط منصة إحسان الخيرية، منصة وطنية للعمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بتوجيه مباشر من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وبحضور كبير من رجال الأعمال والعلماء وكبار المسؤولين، تم عمل الحملة الوطنية لأعمال الخير عبر منصة إحسان الخيرية، وتهدف المنصة إلى إيصال الدعم إلى الأسر الفقيرة خاصةً في شهر رمضان الكريم، وتعمل المنصة على المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وتفعيل دور الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيه من محمد بن سليمان وجميع المسؤولين ورجال الأعمال بالمملكة، حيث تهتم القيادة في المملكة بالتوسع في العمل الخيري والمشاريع الخيرية، كما أن النصة تهدف إلى تعميق الحس الوطني لدى أفراد المجتمع الواحد، وترسيخ قيم العطاء والخير والمواطنة لدى أفراد المجتمع الواحد، وفيما يلي سوف نتعرف من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، على خطوات التسجيل على المنصة ورابط المنصة.

رابط منصة إحسان الخيرية

تبحث الأسر الأكثر احتياجاً في المملكة العربية السعودية، عن رابط المنصة كي يستطيعوا التسجيل فيها والاستفادة من العطايا والمميزات الممنوحة، لذلك وفيما يلي نستعرض خطوات التسجيل فيها.

خطوات التسجيل على منصة إحسان الخيرية

لكي تتمكن عزيزي المواطن من الدخول على المنصة، وتفعيل حساب خاص بك عليها، لتستطيع الاستفادة من العطايا والمنح والمميزات المختلفة على المنصة، عليك أولاً اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول على رابط منصة إحسان.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل دخول أم إنشاء حساب الموجودة أعلى يسار الشاشة.

ملء كافة البيانات المطلوبة كالاسم والبريد الالكتروني ورقم الجوال والتأكد من صحة البيانات حتى يتم قبول طلب التسجيل.

سيتم إرسال رمز تحقق على الجوال الخاص بمقدم الطلب.

قم بإدخال رمز التحقق في المكان الخاص به ثم قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد.

منصة إحسان

لابد أن نعلم أن منصة إحسان في الوقت الحالي لا تقبل التسجيل إلا برقم جوال سعودي فقط، ولا تشترط فيمن يتبرع فيها تسجيل بيانات خاصة، فهي تتيح للراغبين في التبرع من خلالها، التبرع دون معرفة من هو المتبرع ودون الحاجة إلى كتابة بياناتهم الشخصية، من خلال أيقونة التبرع السريع، ويطلق عليه “التبرع المباشر “، ولمزيد من الشفافية يتم عرض تقارير باستمرار عن حجم التبرعات التي وردت من المتبرعين.