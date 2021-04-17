التقديم على منصة احسان 1442 الحملة الوطنية للعمل الخيري.. التسجيل في منصة احسان الخيرية برقم الجوال

التسجيل في منصة احسان الخيرية تزايد عليها البحث على محرك جوجل في الساعات الماضية القليلة وتخطى حاجز الـ 10 آلاف نتيجة، حيث نقلت المواقع الاخبارية خبراً حول تبرع الملك سلمان بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال إلى منصة إحسان الخيرية التي تعد واحدة من أهم المنصات التي تدعم المواطن الفقير والمحتاج بالمعونة والمساعدات المادية، بالإضافة إلى تجهيز العروس وتزويج الشباب الذين لا يقدرون على تحمل تكاليفه، كما توفر الأجهزة الطبية للمرضى والمعاقين والأشخاص ذو المتلازمة داون وغيرهم، ويشرف عليها العديد من الجهات الإدارية والرسمية في الحكومة، وتم إنشاء هذه المنصة تطبيقاً للأمر السامي رقم (48019).

التسجيل في منصة احسان الخيرية

تعمل منصة احسان تحت شعار الحملة الوطنية للعمل الخيري لكافة المواطنين الذين هم في آمس الحاجة لمد يد العون إليهم، وتتميز بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والثقة، وتسهيل عملية تجمع التبرعات والزكاة وإيصالها لمستحقيها بأسهل الطرق وأآمنها، وكتابة التقارير بتفاصيل التبرعات وأين ولمن ذهبت، والتنوع والاختلاف في الدعم بالمشاريع والمعونة والإغاثة وغيرهم، وقد تمكنت المنصة خلال الساعات الماضية من جمع أكثر من ربع مليار ريال سعودي من التبرعات المختلفة.

أهداف احسان الخيرية

تسعى منصة ehsan.sa للعديد من الأهداف التي تتمثل في:

التمكين وتوسيع آثر القطاع التنموي والغير ربحي.

تعزيز قيم الانتماء للوطن وتقوية العزم نحو العمل الانساني الخادم لأفراد المجتمع.

تعظيم نفع الجهات الرسمية والحكومية المتنوعة وتحقيق التكامل بينهم.

تنشيط دور المسؤولية الاجتماعية في كافة القطاعات الخاصة بالدولة.

والوصول للحد الأعلى من مستوى الشفافية والموثوقية للعمل التنموي والخيري الغير ربحي.

التقديم على منصة احسان 1442

في الوقت الراهن لا يحتاج المتبرع إلى أي شئ محدد من أجل التسجيل في منصة احسان الخيرية والتبرع للمنصة سوى رقم جوال سعودي فقط سواء كان خارج المملكة أو داخلها، مع الحفاظ التام على هويته ومعلومات الشخصية.