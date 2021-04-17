نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة، ازداد البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة من قبل المقيمين داخل المملكة السعودية في البحث عن أهم الخطوات التي تساعدهم في الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية في المملكة، خاصة بعد أن قامت وزارة الداخلية بفرض نظام مالي، والتي قد تصل في النهاية إلى مقدمة المملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من على السبت القادم خطوات معرفة موعد انتهاء الإقامة 1442 بالتفصيل.

الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام بالتفصيل عن موعد انتهاء الإقامة لجميع المقيمين بالمملكة السعودية إليكم الخطوات كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي التابع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ثم تضيف جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل الرقم الإقامة والرمز المرئي بعد ذلك سوف تظهر لك النتيجة شكل تفصيلي عن الموعد الرسمي لانتهاء صلاحية الإقامة للمقيمين.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة

يهتم الجميع معرفة الأوراق المطلوبة لكي تتمكن منه تجديد الإقامة داخل المملكة السعودية واليكم الأوراق والمستندات المحددة كالآتي:

أولا يجب أن يتم تقديم شهادة ضمان صحي واثنين صورة الشخصية.

يتم العمل على تقديم جواز السفر، وإذن قد حصل عليه من قبل وزارة العمل بالمملكة السعودية.

شروط تجديد الإقامة بالمملكة

أولا ينبغي أن يكون هذا المقيمة متواجد داخل المملكة أثناء تجديد هذه الإقامة ويقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة، وأن يكون لديه جواز سفر ثاني المفعول أثناء فترة التجديد.

يجب ألا يكون هذا الشخص قد تم تقييد في قائمة البلاغ في حالة التجديد وألا يكون لديه مخالفات أو غرامات لم يكن بسدادها مع أهمية وجود تأمين طبي عند وجود أسرة المقيم، وكذلك عند وجود ابن المقيم عند تجديد الإقامة يجب ألا يتعدى عمره ثمانية عشر.