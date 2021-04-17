نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خدمة «فُرجت».. نافذة سخاء في شهر العطاء في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة فرجت خلال شهر رمضان المبارك، تلك المنصة تهدف إلى تسديد الديون عن العالمين في قضايا مالية غير جنائية سواء من المقيمين أو الوافدين، حيث تمتليء السجون بالغارمين والمحكوم عليهم في قضايا مالية وليس لديهم أي تاريخ إجرامي أو قضية جنائية.
أهداف خدمة فرجت من وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً مع بداية شهر العطاء عن انطلاق منصة فرجت تلك المنصة هي حلقة الوصل بين من يريدون التبرع ومن هم محكوم عليهم في قضايا مالية غير جنائية لإخراجهم من السجون، هذا ويستطيع جميع مواطنين المملكة العربية السعودية من المبادرين تسديد الغرامات المالية عن المواطنين الآخرين المحكوم عليهم بسبب الغرامات عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، وفيما يلي نذكر لك خطوات وطريقة السداد من خلال منصة فرجت عبر منصة أبشر.
خطوات السداد عبر منصة فرجت التابعة لوزارة الداخلية
إذا أردت سداد الأموال عن الغارمين في المملكة العربية السعودية فإن خدمة فرجت والموجودة على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية تمكنك من هذا الأمر من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:
- أولاً الدخول على الحساب الشخصي لك عبر منصة أبشر عن طريق ادخال كلمة المرور السم المستخدم.
- بعد ذلك يمكنك الضغط على خيار “خدمات” من قائمة “خدماتي” داخل قائمة “المديرية العامة للسجون”.
- قم باختيار المنطقة والفئة التي تريدها من بين الخيارات المتاحة أمامك.
- عليك حفظ رقم فاتورة سداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم من الغارمين داخل السجون المختلفة.
- في النهاية عليك إتمام السداد بالمبلغ المراد دفعه أو جزء من هذا المبلغ عبر خدمة سداد البنكية.
- بجرد اكتمال وصول المبلغ المدفوع إلى الجهة المختصة سيتم الإفراج عن الغارم.
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