كيفية تسجيل الدخول في منصة نور التعليمية 1442

تسجيل الدخول في منصة نور التعليمية، أطلقت منصة نور التعليمية منذ مدة بسيطة لكي يتمكن الطلاب ومنسوبي التعليم من متابعة العملية التعليمية كما كانت قبل انتشار وباء فيروس كورونا الذي بدوره أثر على عملية التعليمي واستكمال الدراسة في الفصول المدرسية وفي المؤسسات التعليمية المختلفة، وتمكن نظام نور التعليمي من أن يصبح النظام التعليمي الرسمي المعتمد من وزارة التعليم السعودية لاستكمال الدراسة عن بعد في السنوات الدراسية القادمة كما ويتميز النظام بسهولة التسجيل به سواء كانت للطالب أو ولي الأمر أو المعلم فكيف يمكن الدخول في نور؟

تسجيل الدخول بنظام نور التعليمي 1442-2021

يقدم نظام نور خدمات مختلفة لجميع المسجلين به من منسوبي التعليمي، ومن أفضل خدمات نظام نور هو الاستعلام عن نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب في نظام نور والتعرف على جدول الحصص الدراسية للطالب وخدمات كثيرة أخرى، ولكي يتمتع ولي الأمر أو الطالب بتلك المميزات المقدمة من نظام نور عليه تسجيل الدخول في نور باتباع خطوات تسجيل ولي الأمر في نور الآتية:

الدخول في منصة نور التعليمية.

على ولي الأمر البحث عن تسجيل جديد أو تسجيل عضوية جديدة.

يتم التسجيل برقم هوية ولي الأمر مع اسم المستخدم وتسجيل باقي البيانات المطلوبة من المنصة.

عندما يتم التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة يضغط ولي الأمر زر التسجيل.

وبذلك يحصل ولي الأمر على عضوية في نظام نور للتسجيل في أي وقت.

الاستعلام على نتائج الطلاب من خلال نور

كما ذكرنا فإن خدمات ومميزات منصة نور عديدة لجميع الأطراف المشاركة في التعليم ومسجلة بالنظام، ومن أهم مميزات منصة نور أنها المسئولة عن عرض نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة لما قبل التعليم الجامعي، حيث يسمح لولي الأمر بمتابعة الإعلان عن نتائج ابنه الطالب واختباراته سواء كانت النهائية أو الشخصية من خلال موقع منصة نور التعليمي الرسمي.