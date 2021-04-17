تعديل لائحة “رسوم الأراضي البيضاء” وضوابط قبول طلاب المنح لغير السعوديين

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اليوم بعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع مجلس الوزراء السعودي وبدأ خادم الحرمين الشريفين حديثه بشكر الله عز وجل على بلوغ شهر رمضان المبارك سائلاً الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات ويتقبل طاعتهم وصيامهم ويتقبل مناسك القادمين للحرمين الشريفين وأمر بتكثيف الخدمات لضيوف الرحمن والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجونها.

تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء في المؤتمر

كما أضاف وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة العربية السعودية تشهد في الآونة الأخيرة نهضة اقتصادية كبيرة وفقاً لرؤية المملكة 2030 حيث قامت المملكة بعدد من المشاريع تمثلت في دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة من خلال صناعة المكونات الأساسية لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعزيز المحتوى المحلي مما يساعد المملكة لكي تصبح مركزا عالميا للطاقة المتجددة والتقليدية، تحدث المجلس أيضا خلال الإجتماع عن آخر التطورات الخاصة بالجائحة وعرض الاحصائيات والمؤشرات والتطعيمات التي قامت بها حملات التطعيم التي تجاوزت ستة ملايين جرعة في المراكز المختلفة والذي بلغ عددها 587 مركز وتابعت التقييم المستمر على الاجراءات الاحترازية.

قرارات الاجتماع عبر الإتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

وتناول المجلس عن الأوضاع السياسية في المنطقة العربية والإقليمية وجهود المملكة المبذولة لتعزيز السلام وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة العربية والعالم، وشهد الإجتماع عدد من الموافقات والترقيات وفقاً لما يأتي: