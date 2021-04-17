كيفية سداد ديون الغارمين عبر خدمة فرجت 1442 قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون من أجل إطلاق خدمة فرجت التي تتيح للمواطنين ذوي الدخل المرتفع من مساعدة المحكوم عليهم في قضايا مالية، وذلك عن طريق دخول المواطن إلى قائمة المسجلين والتعرف على الظروف التي اودت بهم إلى السجن، والمبالغ المطلوب سدادها لتحريرهم من السجن، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يمكن للمواطن سداد جزء من الدين أو الدين كله على حسب الرغبة.

كيفية سداد ديون الغارمين عبرأبشر

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية خدمة فرجت من ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، حيث يتمكن هؤلاء من الذهاب إلى الخدمة وسداد ديون الغارمين سواء بجزء من الدين أو الدين كامل، كما يمكن السداد لأكثر من شخص، وذلك كما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على قائمة خدمات المنصة، ونختار منها المديرية العامة للسجون.

نختار منها خدمة فرجت.

نقوم بتحديد المنطقة التابع لها الغارمين، واختيار الفئة المستفيدة.

تدوين البيانات اللازمة.

تحديد قيمة المبلغ المراد سداده.

سداد المبلغ عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية.

رابط التسجيل في خدمة فرجت

هناك العديد من المواطنين الراغبين في سداد فاتورة الغارمين، حتى يتمكنوا من مغادرة السجون والذهاب إلى ذويهم، لذا يرغبون في معرفة طريقة التسجيل في الخدمة، ولكن هذه الخدمة لا تتطلب التسجيل، يجب أن يكون المواطن فقط مسجل على منصة أبشر الإلكترونية، ولديه حساب بنكي ورصيد كافي لسداد مبلغ الدين، لذا إذا كنت ترغب في سداد ديون إحدى الغارمين عليك التسجيل أولا في منصة أبشر واستخدام الخدمة مباشرةً، وبعد السداد يتم الإفراج عن المسجون.