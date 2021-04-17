نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منظومة إحسان صدرت بالأمر السامي (48019) للعمل علي تدعيم الخدمات التنموية والخيرية واستدامتها في المملكة العربية السعودية، ونقدم لحضراتكم رابط منصة إحسان ehsan.sa 1442 والتي تهدف الي بناء منظومة فاعلة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف أساسي وهو تعزيز الدور الريادي للمملكة في الاعمال التنموية والخيرية وذلك لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي للمؤسسة.

منصة إحسان 1442 ومزايا المنصة

منصة إحسان تعبر عن رؤية المملكة 2030 والتي تسعي الي خلق

وطن طموح. مواطن مسؤول. رفع مساهمة القطاع غير الربحي.

وتتميز المنصة بعدد متنوع من المميزات ومنها السهولة، التنوع،الأمان، السرعة، الشفافية ولذلك تأتي في الترتيب الخامس علي مستوي العالم في تدشين العمل الخيري والمركز الأول في المملكة، ولذلك نقدم لحضراتكم رابط منصة إحسان والتي تقع تحت إشراف الجهات التالية

وزارة المالية.

وزارة التعليم.

وزارة الصحة.

الموراد البشرية والتنمية الإجتماعية.

SDAIA الهيئة العامة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

هيئة الحوكمة الرقمية.

البنك المركزي السعودي.

وزارة العدل.

رابط منصة إحسان ehsan.sa 1442

بعد إطلاق منصة إحسان بدقائق قليلة أصبح عدد المستفيدين من التبرعات 424,398 وقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالتبرع بمبلغ 20 مليون ريال سعودي وكذلك ولي العهد الذي تبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي وكذلك تبرع البنك السعودي الفرنسي وايضا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتتنوع برامج إحسان ومنها

غراس. حساب الزكاة. هدية.

خطوات التبرع في منصة إحسان

في حالة الرغبة للتبرع عبر منصة إحسان الرقمية دون مغادرة المنزل يتم إتباع الخطوات التالية