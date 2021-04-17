نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من أبنائنا الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي هذه الأيام، فلقد أصبحت المنصة أحد أبرز المنصات التعليمية في المملكة خلال الفترة الحالية بل يُمكننا القول أنها أصبحت المنصة التعليمية الأولى في الأراضي السعودية خاصة بعد إغلاق وزارة التعليم السعودية لكافة المدارس في جميع مدن ومحافظات المملكة السعودية خوفاً من انتشار فيروس كورونا، ولقد استبدلتها الوزارة بالإعتماد على التقنية الحديثة والتعليم عن بعد عن طريق إطلاق منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد لحين انتهاء جائحة كورونا، ومن هنا نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي لإستكمال العام الدراسي الحالي، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

هناك عدة خطوات بينتها وزارة التعليم السعودية لكل الطلاب والطالبات في المملكة حتى يستيطعوا التسجيل في المنصة واستكمال عام الدراسي من خلالها، ونوضح لكم الخطوات كاملة كالتالي:

أولاً يتطلب منك الدخول إلى تطبيق توكلنا وعمل حساب عليه.

ثانياً الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول.

وتسجيل الدخول. ثالثاً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وهكذا تكون استطعت الدخول إلى المنصة ومتابعة المقررات الدراسية الخاصة بك.

وزارة التعليم السعودية

استطاعت وزارة التعليم السعودية أن تنجح في استكمال العام الدراسي الحالي رغم كل الصعوبات التي واجهت المملكة منذ بداية فيروس كورونا، وقد اعتمدت على التقنية الحديثة والتعليم عن بعد حيث وفرت على منصة مدرستي جميع المقررات الدراسية لكافة المراحل الدراسية المختلفة، ويستطيع الطالب الدخول إلى المنصة ومتابعة مقرراته الدراسية بل وتسجيل الحضور في الحصص بشكل يومي وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات بشكل إلكتروني بسيط.

نتمنى أن نكون كتبنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بالأسفل بكافة الأسئلة وسوف نرد عليكم في أقرب وقت ممكن