نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد استمارة السيارة وفحص السيارة ودفع مصاريف تجديد الاستمارة والرابط الرسمي للتجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد استمارة السيارة هي احد اهم الأولويات التي تهم كل مالكي السيارات في جميع أنحاء المملكة، ومن منطلق الأولويات وتسهيل كافة أمور تجديد رخصة السيارة قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الداخلية وتحديدا قسم إدارة المرور بتسهيل كافة الخدمات للسادة المواطنين السعوديين وحتى المقيمين في جميع أرجاء المملكة ولعل أهم هذه الخدمات التي سوف نتحدث عنها وهي التي تخص تجديد استمارة السيارة الخاصة بهم لتوفر جهد علي السادة الشيوخ وكبار السن ولتخفيف العبء عليهم.

وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية ،وتعمل على تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.

وتقوم إدارة المرور بالاشتراك مع وزارة الداخلية بأن يتم تقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين من خلال خدمات الإلكترونية تعمل على تجديد رخص السيارات والرخص الشخصية, وجعل أقسام المرور للخدمات الخاصة فقط لاستخراج الرخص والخدمات لكبار والسن والحالات الإنسانية التي تستوجب المعونة والمساعدة من جانب مكاتب أقسام المرور.

ومن هنا قامت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص موقع على شبكة الإنترنت لإنجاز كافة الخدمات التي تخص إدارة المرور من تجديد الرخصة للسيارة وتجديد رخصة القيادة و دفع رسوم تجديد رخصة القيادة وغيرها من هذه الخدمات.

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الموثق بموقع “تويتر”، عن إمكانية تجديد “رخص السير” إلكترونيًا الآن، عبر منصة “أبشر”، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تسهيلًا على المستفيدين من خدمات المرور، وذلك لإغلاق محطات الفحص، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذاه المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

واقتصرت أقسام المرور على على استخراج بعد الخدمات الخاصة فقط ببعض الحالات القليلة مثل كبار السن والحالات الإنسانية وغيرها من الحالات الأخري التي تستوجب الذهاب شخصياً لأقسام المرور فقط.

كيفية تجديد استمارة السيارة

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، نشرت إدارة المرور السعودي: “تسهيلاً للمستفيدين من خدمات المرور السعودي، يمكنكم الآن تجديد رخص السير إلكترونياً عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.”

وتكون الخطوات التي يجب اتبعها يقوم الشخص بعمل فحص المركبة، حيث يتم عمل فحص فني للسيارات بهدف حرص إدارة المرور ووزارة الداخلية السعودية على التأكد من سلامة المركبات، وعند قيام الشخص تجديد أستمارة السيارة إلكترونيا، فلابد من عمل الفحص الفني للسيارة عبر المواقع المتخصصة في عمل الفحص الفني للمركبات والمتوافرة في مختلف الأنحاء في المملكة العربية السعودية.

تجديد استمارة السيارة في المملكة العربية السعودية ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وهما

فحص السيارة.

دفع مصاريف تجديد الاستمارة.

عملية تأمين السيارة.

وسوف نشرح من خلال السطور التالية كافة البنود الثلاثة التي بعدها يمكن للمواطن السعودي والمقيم المغترب أن يتم تجديد استمارة السيارة له بكل بساطة.

خطوات تجديد الاستمارة المنتهية لسيارة في المرور السعودي

وضعت وزارة الداخلية ممثلة في المرور السعودي عدد من الشروط الواجب توافرها أولا من أجل استكمال إجراءات تجديد استمارات السيارات عن طريق أبشر إلكترونياً أو من خلال إدارة المرور، ولا يمكن الموافقة على التجديد دون استيفائها أبرزها: تسديد رسوم التجديد وهي 100 ريال عن كل سنة مع سداد جميع المخالفات المرورية الموجودة على صاحب المركبة، وتقديم فحص فني غير منتهي الصلاحية بغرض تجديد استمارة السيارة فورياً، إضافة إلى ضرورة وجود تأمين مركبة ساري الصلاحية.

عمل فحص دوري للسيارة عن طريق الذهاب إلى مراكز الفحص الدوري للسيارات.

تأمين المركبة المراد التجديد لها عن طريق شركات التأمين.

سداد المخالفات المرورية.

بعد إتباع الخطوات السابقة يجب زيارة الموقع الإلكتروني لنظام أبشر.

فحص السيارة

لكي تتم عملية تجديد استمارة السيارة لابد من التأكد من سلامة هذه السيارة أولا والهدف من ذلك هو الاطمئنان علي عدم وجود عيوب في السيارة وذلك الإجراء من أجل تقليل فرص حدوث حوادث على الطرق السريعة حرصاً على سلامة المواطنين.

أولا يجب أن تعرف انه هناك أيام محددة يمكنك فيها عمل فحص للسيارة وهذه الأيام كتالي ( الأحد ، الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس ) ويبدأ العمل من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً في يوم السبت، أما باقي الأيام يكون الفحص من السابعة صباحا الثانية ظهرا.

يجب على مالك المركبة القيام بعمل الفحص الفني للمركبة أولا من خلال مواقع الفحص الفني المتاحة والمنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودي.

وفحص السيارة من أهم الأشياء التي يطلبها إدارة المرور في المملكة وذلك حرصاً على سلامتك والتقليل من حدوث الحوادث ولهذا قامت المملكة بعمل مشروع فحص السيارة الفني وبشكل دوري، هذا فضلا عن أن هناك مقابل مادي يتم تحصيله منك عند فحص السيارة وذلك يكون حسب نوع السيارة التي تمتلكها، ويمكنك التعرف على أقرب الأماكن الفحص عن طريق موقع فحص السيارات التابع لوزارة الداخلية السعودية.

تجديد رخص السير في المملكة بدون شهادة الفحص الدوري

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، نشرت إدارة المرور السعودي: “تسهيلاً للمستفيدين من خدمات المرور السعودي، يمكنكم الآن تجديد رخص السير إلكترونياً عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك لإغلاق محطات الفحص تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.”

الفحص الدوري للسيارة

فرضت وزارة الداخلية السعودية متمثلة بالمرور السعودي عند تجديد استمارة السيارة أن يقوم صاحب المركبة بعمل فحص دوري للمركبة للتحقق من عمل السيارة على أكمل وجه ، والتأكد من صلاحية المركبة المستخدمة سواءً من ناحية السائق أو من ناحية البيئة وغيرها ، وعلى ذلك فقد تم طرح معلومات حول رسوم الفحص الدوري للسيارات و مواعيد عمل الفحص الدوري للسيارات وغيرها.

فحص المركبة :

* في أطار حرص الإدارة العامة للمرور لتحقيق السلامة المرورية والحد وتقليل الحوادث حفاظا على راكب الركبة في الملكة العربية السعودية , قدمت مشروع الفحص الفني للسيارات بالمملكة والذي يعد احد الإنجازات الحضارية الكبرى . *وللقيام بتجديد الاستمارة إلكترونيا يجب على مالك المركبة القيام بعمل الفحص الفني للمركبة أولا من خلال مواقع الفحص الفني المتاحة والمنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية ولمعرفة أماكن الفحص القريبة منك * وهناك رسوم مادية مقابل عملية الفحص , تحدد حسب كل مركبة , يمكن معرفتها قبل الذهاب إلى مركز الفحص عن طريق الدخول على الرباط التالي : http://www.mvpi.com.sa/charges.aspx .

* المواعيد الموحدة لمراكز الفحص هي : من يوم الأحد حتى يوم الخميس , بدأ من الساعة 7:00صباحا إلى 4:15 عصرا , يوم السبت 7:00صباحا حتى 2:15 ظهرا .

دفع رسوم تجديد رخصة السيارة

لدفع مصاريف تجديد رخصة السيارة الخاصة بك كمواطن أو مقيم في المملكة تقوم بدفع هذه الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي تتعامل معه، ولكن هناك طريقة أخرى يتم بها تسديد مصاريف تجديد رخصة السيارة وهي عن طريق الصراف الآلي للبنك الذي تتعامل معه عن طريق بعض الخطوات وهي :

1- تقوم بدخول الكارت المصرفي الخاص بك (الفيزا كارت ) .

2- ستظهر أمامك بعض الخيارات للغة اختار اللغة العربية .

3-ستظهر لك قائمة اخرى نختار منها خدمات حكومية .

4- ستظهر لك قائمة اخرى ستختار ومنها كلمة (سداد ) وتقوم بالضغط علي ( خدمات وزارة الداخلية ) .

5- ستقوم بوضع رقم الهوية الخاص بك أو الرقم الموجود على الرخصة .

6- بعد ذلك ستظهر أمامك قائمة فيها جميع بياناتك وفيها مقدار المصاريف الخاصة بسيارتك وكيفية دفعها .

7- بعد دفع المصاريف سيخرج لك إيصال قيمة المصاريف التي قمت بدفعها ورقم السداد.

رسوم تجديد الاستمارة نقل خاص

لتجديد استمارة سيارة صغيرة فان رسومها تقدر بنحو 73 ريال سعودي، أما عن تكاليف أعادة الفحص فأنها تقدر بحوالي 24 ريال سعودي.

تكاليف تجديد استمارة لسيارة كبيرة فأنها تقدر بحوالي 205 ريال سعودي، أما عن تكاليف إعادة الفحص للسيارة فأنها تقدر بحوالي 62 ريال سعودي.

الاستعلام عن تامين السيارة

وهذه هي آخر الخطوات الخاصة بتجديد استمارة السيارة الخاصة بك، ويكون على صاحب السيارة عمل تأمين للسيارة التي يقودها عند شركات التأمين الخاصة لذلك ستقوم بدفع المصاريف الخاصة بها، وذلك من خلال موقع أبشر الخاص بوزارة الداخلية وإدارة المرور السعودية وهذه هي الخطوات بعد الدخول إلى موقع أبشر.

ستظهر لك صفحة تقوم بوضح جميع بيانات فيها .

ستظهر أمامك صفحة فيها كل البيانات التي تخص السيارة من نوع السيارة ولون السيارة ويظهر لك خانة فيها ( تجديد استمارة السيارة ) في اخر الصفحة تقوم بالضغط عليها .

سيظهر لك صفحة فيها كل شيء يخص تجديد استمارة السيارة ويوجد يها تاريخ انتهاء مدتها ويوجد فيها جمله (تم عمل تجديد لاستمارة سيارتك بنجاح)

تقوم بطباعة هذه الصفحة من اقرب مركز للمرور .

متطلبات تجديد الرخصة

تمكنك خدمة أبشر من أن تقوم بتجديد رخصة قيادة الدراجات النارية أو رخصة القيادة الخصوصية.

• عليك التأكد أولا أنك قمت بتسديد الرسوم الخاصة بتجديد الرخصة، كما يستوجب عليك أن تقوم بتسديد المخالفات المرورية مسبقاً.

• لابد أن يكون صاحب الرخصة المراد تجديدها على قيد الحياة، كما يُشترط أن يكون متبقي من فترة الرخصة الجارية أقل من 6 شهور.

• عليك أن تتوقع غرامة تبلغ 100 ريال في حال عدم قيامك بمراجعة أي من فروع إدارة المرور كي تحصل على رخصتك الجديدة في خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تجديد الرخصة.

تكاليف فحص السيارات

تكاليف تجديد أستمارة سيارة صغيرة تقدر بنحو 73 ريال سعودي، تكاليف إعادة الفحص للسيارة تقدر بنحو 24 ريال سعودي.

تكاليف تجديد أستمارة سيارة كبيرة فأنها تقدر بنحو 205 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فأنها تقدر بنحو 62 ريال سعودي.

تكاليف تجديد أستمارة سيارة متوسطة فأنها تقدر بنحو 141 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فإنها تقدر بنحو 42 ريال سعودي.

تكاليف تجديد أستمارة سيارة نقل صغير فأنها تقدر بنحو 96 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فأنها تقدر بنحو 29 ريال سعودي.

تكاليف تجديد أستمارة سيارة نقل ثقيل فأنها تقدر بنحو 205 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فأنها تقدر بنحو 62 ريال سعودي.

تكاليف تجديد أستمارة سيارة نقل متوسط فأنها تقدر بنحو 141 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فأنها تقدر بنحو 42 ريال سعودي.

تكاليف تجديد شبه مقطورة فأنها تقدر بنحو 184 ريال سعودي، وأما عن تكاليف إعادة فحص السيارة فأنها تقدر بنحو 55 ريال سعودي.

غرامة انتهاء رخصة القيادة

المرر قرر وضع غرامة مالية لتأخر تجديد رخصة القيادة ويجب على قائد السيارة دفعها بحكم القوانين واللوائح ، وذلك بعد مضي شهرين 60 يوما على أنتهاء رخصة القيادة ورسوم الغرامة تتم حسابها 100 ريال سعودي على كل عام تأخير عن تجديد رخصة القيادة .

وقد يسمح للمواطن في المملكة التخلف عن التجديد لمدة ثلاث أعوام ودفع الغرامة المالية ، بينما عند التأخير لمدة أكثر من الثلاث أعوام فقد تسقط عنه رخصة القيادة وسيتوجب عليه إتباع خطوات قانونية لإصدار رخصة جديدة للقيادة .

ويعتبر الاستعلام عن تامين السيارة من اهم الأشياء الخاصة بالسيارة، حيث يقوم مالك السيارة بعمل تأمين للسيارة التي يقودها عند شركات التأمين الخاصة لذلك، ويمكن لمالك السيارة الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية من خلال موقع أبشر أو من خلال موقع نجم وذلك بخطوات سهلة وبسيطة، وبعد أتمام كل البنود السابقة لا يتبقى شي يخص تجديد استمارة السيارة، ولكن بعد هذا سوف يكون عليك معرفة خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية.

أوضح حساب المرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حقيقة ماتم تداوله من شائعات خلال الفترة الماضية بشأن تجديد استمارة السيارة دون الحاجة إلى فحص.

وفي رد لحساب المرور على سؤال لأحد المغردين قال فيه “أريد تجديد استمارة السيارة. هل يلزم فحص المركبة؟ حاليا”، ليرد المرور موضحاً أنه يجب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني والتأمين ثم تجديدها عن طريق الحساب الخاص بصاحب المركبة في بوابة أبشر.