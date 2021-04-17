نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف والادخار وقيمة الأقساط الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف، هذه احد اكثر الأسئلة يتداولها المقبلين على الاقتراض من بنك التسليف والادخار السعودي، حيث أن بنك التسليف والادخار يقدم الكثير من أنواع القروض المختلفة وطرق تسديد ومدد مختلفة وأيضا يقوم بتقديم الكثير من التسهيلات المالية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وفى السطور التالية سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف الصحيحة، كذلك فيما يخص مدة الحصول على قروض بنك التسليف والتي تتجاوز العام في السداد، بالإضافة لمعرفة المبالغ المستحقة ومأتم تسديده من دفع من خلال الحصول على كشف حساب عن قروض بنك التسليف.

كما يقوم بنك التسليف والادخار بالكثير من الأعمال إلى جانب القروض الاجتماعية وهي تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة والقيام بدور المنسق المكمّل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع الادخار وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، علمًا بأنّ جميع القروض التي يقدمها البنك هي قروض حسنة وبدون فوائد.

كما يقوم البنك بالمساهمة في دعم المشاريع إلى أن تصل إلى مرحلة الربح والنجاح، وذلك بهدف توفير فرص العمل للشباب داخل المملكة، وأيضاً إفساح المجال لأصحاب المهن الحرة الصغيرة، أيضاً يدعم البنك تقديم القروض للسائقين من أجل شراء السيارات، وغيرها من المشروعات التي يدعمها البنك.

التقديم على قروض بنك التسليف

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي. إدخال رقم الهوية. الدخول على الحساب الخاص بنا في بنك التسليف.

طريقة التسجيل في بنك التسليف.

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

ومن ضمن القروض التى يقوم بنك التسليف والادخار بمنحها له عدد من التسميات والتي من خلالها يعمل البنك على منح القروض المختلفة وعليك أن تختار القرض المناسب لك وتتعرف على أهم الشروط الواجب أتباعها من أجل الحصول على القرض من ضمن تلك القروض ما يلي :-

قرض الزواج – قرض الترميم – قرض الاسرة … وغيرها من القروض الأخرى، فبعد أن يتم الحصول على قرض تبدأ قيمة التحصيل لأقساط القروض من 300 ريال الى 1000 ريال وذلك على حسب قيمة القرض وقيمة الراتب الذي يحصل عليه المستفيد من القرض.

الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي.

الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك على الموقع من خلال وضع اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات التي يتطلبها لتسجيل الدخول على الحساب.

تسجيل بياناتك قم بالضغط على زر موافق.

سيظهر لك كشف بحسابك الخاص في بنك التسليف، وهو عبارة عن شكل مرسوم على شكل دائرة بها كل الأقساط المدفوعة والتي لم تدفع بعد.

اختار الخيار الذي يحمل اسم الأقساط المدفوعة أو المستحقة، قم بالضغط عليه ستجده على الجهة اليمنى من الدائرة.

ستظهر لك صفحة تحمل كل المدفوعات، والقيمة الكلية لقرض، والدفع بالتفاصيل، كما أنه سيظهر لك جدول به رقم القسط وتاريخ القسط والقيمة المتبقية من الأقساط التي لم تدفع بعد، وحالة القسط.

الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف

وقامت البوابة الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالتسليف بشكل مسبق بإطلاق النموذج الذي يتيح من خلاله لجميع المستفيدين من القروض الخاصة بالبنك للاستعلام عن القروض وللمعرفة بالمتبقي من قيمة القرض ومدته حتى الانتهاء.

الاسم ( اسم الشخص الذي حصل على قرض بنك التسليف )

رقم الهوية ( رقم السجل المدني الذي تم التسجيل به في بنك التسليف )

رقم الحساب ( رقم حسابك لتسديد أقساط بنك التسليف )

تاريخ القرض ( تاريخ حصولك على قرض بنك التسليف )

نوع القرض ( بنك التسليف يقدم عدة قروض من ضمنها قرض الزواج ، قرض الأسرة ، قرض الترميم )

الفرع ( هو الفرع التي تم تسليمه مستنداتك للحصول على قرض بنك التسليف )

ويتم الحصول أو التقديم على القروض في بنك التسليف والادخار السعودي وفقاً لعدد من الشروط والآليات التي يتم من خلالها الحصول على قروض بنك التسليف وكذلك تسديد مبالغ هذه القروض، وسوف نقوم بشرح كل ما يخص الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف وهو الذي يتم من خلاله الحصول على الكثير من التسهيلات.

كما وضحت أدارة البنك أنه تم تقديم أكثر من 660 ألف قرض بمبلغ يزيد على 27 بليون ريال، وبمعدل 18 ألف قرض شهرياً بقيمة تزيد على 800 مليون ريال. وأفاد بأن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين، متوقعاً زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 %.

ويمكن للمستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول إلى موقع بنك التسليف الرسمي عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية، والذي يمكن من خلاله معرفة كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالقرض، سواء قرض زواج، قرض أسرة، قرض ترميم.

والجدير بالذكر أن قرض الزواج من بنك التسليف والادخار السعودي يُعد أحد أهم قروض بنك التسليف والذي يُقبل عليه الكثير من المواطنين وخاصة الشباب في المملكة العربية السعودية، ويقوم بنك التسليف والادخار السعودي بالتسهيل في قرض الزواج خاصة في عملية السداد، ويأتي ذلك من أجل تقديم المساعدة لجميع الشباب المقبل على الزواج في المملكة.

واهم شئ يجب التأكد منة قبل التقديم على قروض بنك التسليف أن يكون المواطن متأكد من تسديد جميع المستحقات التابعة لأي قرض حصل عليه في وقت سابق، وبعدها يقوم بالخطوات التالية:

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

عمل حساب جديد على بنك التسليف

ادخل على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

في الجزء الأعلى من الصفحة أضغط على تسجيل دخول.

ستنتقل إلى نافذة أخرى أنقر على حساب جديد.

عليك أن تملأ البيانات والمعلومات المطلوبة منك، ومنها تاريخ الميلاد، رقم الهوية، ورقم الهاتف الخاص بك، وغيرها من البيانات، ثم بعد ذلك أنقر على كلمة حفظ.

كيفية الحصول على قرض

في البداية عليك أن تدخل على الصفحة الرسمية لبنك التنمية، ثم الضغط على صفحة التقديم.

ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم هويتك، وكذلك تاريخ ميلادك.

وبعدما يتم التأكد من صحة تلك البيانات، من خلال الرجوع إلى مركز المعلومات، يأخذ الموقع العديد من المعلومات عن المقترض.

يتم بعدها إخباره بالموعد المحدد من أجل إرسال الأوراق والضمانات اللازمة على البريد.

وسرعان ما يبحث البنك في الأمر، ليتم وضع المبلغ في حساب المتقدم على الفور.

وبالنسبة للأقسام المطلوبة، فيتم خصمها من راتب الموظف الحكومي، أو يقوم بسداها من خلال نظام سداد.

خطوات تسجيل طلب الإسقاط عن المتوفي

-قم بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة المالية

اختار (نموذج إعفاء المتوفين)

قم بالوقوف على المربع الموجود في آخر الصفحة وتضغط على موافق على الشروط التي يضعها الموقع.

اضغط على زر انتقال إلى الخدمة.

مليء جميع الخانات التي تحتويها الصفحة وهي عبارة عن بيانات المقترض لكي يتعرف البنك عليك، هذه البيانات هي: (رقم الهوية – رقم العقد الخاص بالقرض – الحفيظة وبياناتها – تحديد النوع سواء ذكراً أم أنثى – اسم المقترض بالكامل – مكان إقامته – ورقم الهاتف الخاص به – وإذا كان هناك شركاء في عقد القرض يلزم على المتقدم كتابة أسمائهم).

مقدار الأقساط الشهرية لقروض بنك التسليف والادخار

وهناك الكثير من أشكال قروض بنك التسليف مثل قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم، وبعد حصول المواطن على قروض بنك التسليف يقوم بتسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي ثلاثون يوماً على حصوله على القرض وأن ينتظم في تسديد الدفعات، وتبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال كحد أدني وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يتحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف، كما يمكن أيضا التقديم على طلب إعفاء من قروض بنك التسليف هذا عند التعثر في السداد.

شروط بنك التسليف

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على قرض حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يتقاضى المواطن راتب يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

ألا يكون قد حصل على قرض آخر ولم يقم بتسديده حتى الآن.

أن يكون مقيد في أحد الوظائف لدى أحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

في حالة رغبة الموظف الحكومي، والذي يعمل في جهة حكومية الحصول على قرض لا يشترط وجود كفيل ضامن له للاقتراض، وإنما يعد عمله هو الكفيل له، وبعد موافقة بنك التسليف والادخار السعودي على منح القرض يتم تحويل راتب العميل إلى البنك حتى يتم خصم قيمة القسط.

شروط قرض الأسرة

يجب ألا يزيد دخل رب الأسرة المطلوب الاقتراض من أجلها عن 2000 ريال سعودي.

يقدم البنك شروطه بأن يكون الابن أو الابنة ضمن أفراد الأسرة حتى بلوغ عمر الرابعة والعشرين، إلا إذا كان هناك أمر يستدعي غير ذلك مثل التوظيف في الحكومة أو الزواج.

شروط قرض الترميم يشترط البنك مرور فترة خمس سنوات على بداية إنشاء المنزل المرغوب ترميمه.

أن يكون عمر الشخص المتقدم للقرض يزيد على 21 عام.

في حالة أن العقار المطلوب ترميمه يقع تحت الرهن فيجب أن يتم فك الرهن أولاً.

إذا كان هناك نقل ملكية للمنزل إلى أحد الأقارب يجب أن يكون مر على تلك العملية عامين على الأقل.

الجدير بالذكر أيضأ أن بنك التسليف والادخار له عدة فروع منتشرة في جميع محافظات وأرجاء المملكة العربية السعودية وأرقام بنك التسليف هي أسهل وسيله للسؤال عن الخدمات الكثيرة التي يقدمها بنك التسليف، ويقدم بنك التسليف والادخار السعودي سابقا بنك التنمية الاجتماعية حاليا الكثير من أنواع التسهيلات في الحصول على القروض التي تكون العامل الأول في تحسين معيشة الكثير وتكون طرق السداد مختلفة ومتنوعة أيضا وهذا على حسب نوع القرض والمدة المراد فيها تسديد هذا القرض.

أسقاط قرض بنك التسليف

الطريقة الأولى: وهي الطريقة التقليدية حيث يمكنك التوجه إلى أقرب فرع للبنك والطلب من موظفين البنك الاستفسار عن الطلب الذي تود تقديمه.

الطريقة الثانية: هي زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وعن طريق الصفحة الرئيسية للموقع يمكنك الاستفسار عن الطريقة التي تقدم بها طلب الإسقاط ومن الممكن أن تكتب سؤال بالاستفسار الذي تريده سواء هذا الطلب الذي نتحدث عنه أو أي طلب اخر.

طباعة كشف حساب للمستفيد

ويمكن من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية المنتشر فروعه في جميع محافظات ومدن المملكة طباعة كشف حساب للعميل في أي وقت وأي مكان وهذه الخدمة يقدمها البنك للمستفيدين من برامج تمويل البنك المختلفة تتيح للعميل معرفة كامل تفاصيل التمويل، وبهذا يكون البنك قام بتعزيز تطوير بيئة ممكّنة من خلال تحسين البيئة التنظيمية، ودعم وتعزيز المساءلة والشفافية، وتعزيز الشراكات والتصورات الإيجابية عن البنك.

بيانات المستفيد

يحتاج بيان المستفيد إلى أتمام هذه الخطوات التالية:

الاسم. رقم الهوية. تاريخ الميلاد. تاريخ انتهاء الهوية. أخر تسجيل دخول للبوابة. قائمة بالقروض. نوع القرض. الهاتف الجوال.

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الأحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

كما أن يمكنك الاتصال بالأرقام السابقة والتعرف على كل ما يخص قروض بنك التسليف بالسعودية الخاصة بجميع المواطنين في المملكة، والتي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها في حال توفرت الشروط فيمن يريد بالتقدم بالحصول عليها.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز بن أل سعود، مرسوم ملكي أمر من خلاله بعده نقاط واجبه التنفيذ أهم تلك النقاط، هي إنه يتم إعفاء كافة المواطنين السعوديين الذين عليهم أقساط لمبالغ اقترضوها من البنك السعودي الخاص بالتسليف وأمور الادخار وذلك لمدة أربعة شهور متتالية.