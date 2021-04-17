الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم

نكتب لكم في هذه المقالة عن موعد صرف المقطوعة لكافة المستحقين والمستفيدين منها المنطبقة عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونود أن نوضح لكم أولاً أن برنامج المساعدة المقطوعة هو برنامج يقوم بدعم الأسر السعودية متوسطة الحال بجانب المواطنين السعوديين ممن تأثروا بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى رفع اسعار السلع الأساسية مما أدى إلى تحمل الأسر محدودة الدخل إلى أعباء إقتصادية جديدة، ومن هنا أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدات المقطوعة لكي تقوم بدورها في التخفيف عن المواطن السعودي وتحمل بعض الأعباء المادية عنه، ويسأل المستحقين للمساعدة المقطوعة عن موعد نزول المبالغ المادية في الحسابات البنكية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صرف المساعدات المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

منذ إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمساعدات المقطوعة وقد وضعت شروط محددة لكل المواطنين المتقدمين لمقطوعة الضمان الإجتماعي، ونوضح لكم كافة الشروط اللازمة كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً لا يقل عمره عن 35 عام.

ثالثاً لا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

لا يُمكن لأي مواطن التنبؤ بموعد صرف المساعدة المقطوعة إلا بعد أن تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد الرسمي فهي الجهة المسئولة عن تحديد الموعد، ولذلك نتابع في موقعنا كافة الأخبار الصادرة عن موقع الوزارة أو الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع تويتر.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز به كافة المعلومات، ونرجو ترك كافة الأسئلة بالتعليقات بالأسفل، وسوف نرد عليكم في أقرب وقت ممكن