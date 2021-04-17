قرض إسلامي من منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد عبر بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل هو قرض إسلامي، مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، فهو قرض يدعم كل الرجال والنساء، الذين يرغبون في حياة كريمة وأفضل في السعودية، فتساعدهم على تحمل ضغوط الحياة بالمملكة، وتم توفير ذلك القرض بدون كفيل، تحت ضوابط سوف نوضحها بالمقاله، ويمكن تقسيط المبلغ المسموح بيه من البنك على مدى خمس سنوات، على هيئة أقساط شهرية يتم ربطها بالراتب الشهري ودخل العميل المتقدم، لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

شروط التقديم على قرض منتج آهل

من أهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض آهل توفير دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية واليكم كل الشروط المطلوبة

قرض منتج آهل يحتاج إلى توفير موافقة الكفيل ماعدا إذا تقدم لها موظف بالحكومة السعودية .

فتح باب التقديم من عمر ١٨ عام ويصل إلى ٦٠ عام .

يشترط توفير الهوية الوطنية سارية المدة وحاصل المتقدم على الجنسية السعودية .

عدم توفر للمقترض مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية .

دخل المتقدم لقرض منتج آهل بالسعودية 2000 ريال فأكثر من أجل قبول الطلب .

مزايا قرض منتج آهل بالسعودية

أمتاز بأنه قرض متوافق مع الإسلام .

قرض بدون كفيل لموظف الحكومة السعودية.

قرض بدون فوائد مالية وبدون رسوم عند الموافقة على طلب تمويل منتج آهل بالسعودية.

أقساط ميسرة لا تقل عن خمس سنوات من بعد تسليم القرض المطلوب .

توفير للمتقدم السيولة النقدية عند الموافقة على قرض آهل.

قرض يصل مبلغه إلى 60 ألف ريال.

رابط التقديم على منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة