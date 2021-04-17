موعد صرف المكرمة الملكية وقيمتها ومن يستحقها وكيفية التسجيل رمضان ١٤٤٢

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأصدار مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي والتي ستم صرفها مع الضمان الاجتماعي لشهر رمضان ١٤٤٢ وقد تم تحديد موعد صرف المكرمة الملكية بتاريخ الثاني عشر من شهر رمضان ١٤٤٢ ومن أهم المواضيع التي يهتم بها المواطنين هو البحث عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي وأيضاً المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي ١٤٤٢ وعن قيمة المكرمة الملكية والتي يتم صرفها سنوياً في شهر رمضان المبارك من كل عام كما تصرف للأسر متوسطي الدخل لمواجهة المصروفات الشهرية وخاصةً في شهر رمضان.

قيمة وموعد صرف المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٢

وقد تم تحديد قيمتها هذا العام بصرف ألف ريال سعودي للمستفيد الأول المسجل بمعاش الضماني ثم يصرف خمسمائة ريال سعودي للتابع في موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي في رمضان مع متابعة موعد نزول معاش الضمان حيث تحدد أن يكون يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان ١٤٤٢ الموافق الثالث عشر من شهر ابريل ٢٠٢١م ولم يتم تحديد موعد صرف المكرمة الملكية تحديداً ولكن قد ذكر سابقاً على أن الضمان الاجتماعي بأنها سيتم صرفها يوم الثاني عشر من شهر رمضان ١٤٤٢ هـ وأن على المستفيدين الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستطيعون الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية ومتابعة وكيفيه والدخول على الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعي والتعرف على شروط صرف الضمان الاجتماعي للعزباء والتي تعتبر مهمة جداً حيث وضح وسائل التواصل مع الوزارة و منها الاتصال على خدمة العملاء الخط المختصر والخاص بالوزارة وهو١٩٩١١ عند طلب أي شيء.

التسجيل بالضمان الاجتماعي للحصول على المعاش

وأما خدمة التسجيل في الضمان الاجتماعي فقد وضعت وزارة الموارد البشرية رابط التسجيل في خدمة معاش الضمان الاجتماعي

التسجيل بالضمان الاجتماعي: