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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض افطار رمضان 2021 الرياض في المقال التالي
يبحث الكثيرون في السعودية عن عروض افطار رمضان، حيث يحتاج الصائمون من وقت للأخر إلي التنويع وتتميز منطقة الرياض بوجود العديد من المطاعم التي تتميز بتقديم الأطباق الشهية والمتنوعة العربية والعالمية، وتتنافس المطاعم في تقديم أفضل الخِدْمَات خلال شهر رمضان، ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع عروض المطاعم في الرياض.
عروض افطار رمضان 2021
مطعم بياتو
يتميز مطعم بياتو بتقديم عروض مميزة سواء على قائمة الافطار أو السحور بمنطقة الرياض، حيث يمكنكم اختيار طبق رئيسي في القائمة بجانب خبز روزماري بالثوم وسلطة، وشوربة عدس، وسكوب جيلاتو، وتمر ب 225 ريال رسعودي، ويستقبل المطعم زوارة من قبل الإفطار وحتي الساعة الثالثة صباحا يوميا، مع وجود خدمة توصيل الطلبات.
كما يقدم بياتو خصم علي السحور بنسبة 30٪ والعرض من الساعة 9 مساء ويمكن طلبة من خلال التطبيق.
مطعم لوسين
يعد من أشهر المطاعم بمنطقة الرياض ويتميز بتقديم الطعام الأرمني وتعود تسميته بهذا الاسم نسبة للكلمة الأرمنية “لوسيم” ومعناها القمر، ويقدم أطباق “مانتي” و “سابوراك” والتبولة، والكباب، ويمكن طلب الإفطار عبر التطبيق الرسمي للمطعم.
مطاعم الملز
ونستعرض معكم أشهر مطاعم الرياض التي تقدم عروض مميزة علي الإفطار والسحور :
- 7 سبايس : يقدم المطعم أكلات من المطبخ العربي ومن أشهر الأكلات التي يقدمها دجاج برياني بدون عظم، الشوربات ويوجد له عده عروض في المملكة العربية السعودية.
- ركن هاشم : يقدم المطعم المقبلات والسلطات ومن أشهرها (سلطة طحينة، مخلل مشكل، بطاطا مقلية، صوص حار، طحينة بالسمسم)، فتة لحم بالزيت والصنوبر والمكسرات، حمص بيروتي، خبز عربي، ورق عنب.
- مطعم كودو : يتميز بتقديم أكلات من المطبخ الأمريكي ومن الأطباق الأكثر مبيعا (لفينو دجاج، دجاج كودو، كواترو دجاج، وجبة برجر الدجاج) إلي جانب تقديم وجبات الساندوتش ورقم التوصل الخاص بالمطعم هو (920006999).
- مطعم شبابيك الرياض : يقدم الأكلات اللبنانية ويوجد به جلسات داخلية وخارجية، كما يتميز بمساحة كبيرة ويسمع بدخول الأطفال.
- تكسي : يقدم أشهر أنواع البرجر ومن أكثر المبيعات ( تشيلي تشيز فرايز، تيكس ميكس، سندوتشات برجر اللحم).
- مطعم لاباز باتشوي : يقدم الأكلات الآسيوية ومن أهم ما يقدمه ( دجاج الإنسال المشوي بالأرز، سينجانج نا باكا، الدجاج المشوي، هالو هالو بالآيس كريم) مع تقديم أيضا كل من المشويات وأطباق اللحم والحلويات المميزة.
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