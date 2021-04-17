شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 9 حالات وفاة ، و 775 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 404054 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 387795 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6810 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :