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عمر شويل - جدة تستمر الإدارة العامة للمرور السعودي في تقديم الجهود المتنوعة، من أجل توضيح كافة النقاط والمعلومات الضرورية والمفيدة التي تهم كلا من المواطن السعودي والمقيم بالمملكة من مالكي المركبات، حتى يكونوا على دراية كافية بجميع أنواع القوانين لمساعدتهم على الالتزام وعدم الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض إلى تنفيذ العقوبات والتي تتراوح في هذه الحالة فيما بين السجن و الغرامات المختلفة، ويعتبر الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر” هو المنصة الأبرز التي تطل منها على متابعيها حتى ترد على جميع الأسئلة و الاستفسارات الخاصة بهم، فقد سبق أن كشفت من قبل عن شروط نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى والإجراءات في حال تم سرقة لوحة المركبة أو فقدها، وما هي شروط إسقاط المركبة القديمة من السجلات والخطوات التي يقوم بها مالك المركبة في حالة كانت لوحة السيارة غير واضحة واليوم تكشف عن الخطوات اللازمة لتفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي ننقلها من خلال المقال التالي.

كيف يتم تفعيل رخصة القيادة الرقمية ؟ المرور السعودي يجيب

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كيف يتم تفعيل رخصة القيادة الرقمية ؟ المرور السعودي يجيب

فائدة رخصة القيادة الرقمية في كونها تساعد صاحبها على تحميل جميع بيانات رخصة القيادة على هاتفه الذكي، وذلك عبر تطبيق أبشر أفراد و تمكنه من إبرازها إلى رجل المرور، حتى يتحقق منها و ذلك بالطبع في حالة كان صاحب المركبة لا يحمل أصل الرخصة بحوزته.

و قد أوضح الحساب الرسمي الخاص بالإدارة العامة للمرور السعودي، عن الخطوات التي يجب على المستفيد القيام بها من أجل تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي تم إطلاقها بالفعل في يوم الجمعة، الموافق 16 أبريل 2021م ، لتصبح منذ ذلك الوقت بديلاً موثوق به لدى رجال المرور في حالة عدم حمل قائد المركبة للنسخة المطبوعة من رخصة القيادة.

و خطوات التفعيل كالتالي :

الدخول إلى حساب أبشر أفراد

الضغط على خانة خدماتي

الضغط على خانة تفعيل الهوية الرقمية.

اختيار خانة رخصة القيادة

الضغط على خانة تفعيل رخصة القيادة الرقمية التي ستظهر تلقائيا في أسفل الشاشة.

متى يمكن طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر ؟

و قد أجابت إدارة المرور السعودي بأنه يمكن للمستفيد أن يقوم بطلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر ، ليتم إيصالها له في حالة واحدة فقط و هي أن يكون لدى المستفيد عنوان وطني (واصل).