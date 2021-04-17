نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 في المقال التالي
سوف نسرد لكم في السطور التاليه طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية، بحث آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في منصة إحسان الخيرية ، وتساءل كثير من الناس هنا عن معنى منصة إحسان ، لا سيما أنها سرعان ما تم تبنيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإخبارية ، و منصة إحسان ، إحدى منصات العمل الخيري الموثوقة ، وتقودها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، والتي تم إنشاؤها رسميًا تحت إشراف العديد من اللجان الحكومية ، تهدف إلى مساعدة المحتاجين ، سواء كانت من الطبقة الدنيا أو مساعدة الفقراء فهي توفر المعدات الطبية للمعاقين لتحرير الفتيات والشباب من التبرعات والأعمال الشاقة وقد تم إدراج الجمعية الخيرية في منصة “الأنشطة الخيرية الوطنية”.
التسجيل في منصة إحسان الخيرية
وشهدت الساعات القليلة الماضية من الليلة الماضية تبرعات كثيرة تجاوزت حاجز 25 مليون ريال تبرعت به مؤسسات مختلفة والعديد من الشركات على رأسها الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ، حيث تبرع الأخير بمبلغ 3000 مليون ريال. في التفاعلات بين المانحين والمستفيدين ، ومن حيث الشفافية والموثوقية وتعزيز الروح الوطنية.
تسجيل حساب جديد على منصة إحسان
يمكن تسجيل أرقام الهواتف المحمولة السعودية فقط باتباع الخطوات التالية:
- ادخل علي الرابط الرسمي لموقع منصة إحسان الخيرية.
- ثم أدخل البريد الإلكتروني.
- أدخل رقم الهاتف المحمول ورمز التحقق.
- ثم انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.
من خلال صفحة “حسابي” ، يمكن للمتبرعين التعرف على التبرعات، حيث تعرفنا مع بعض علي رابط منصة إحسان والطريقة الصحيحة لكي تستطيع التسجيل في المنصة بكل سهولة وبدون أي مشاكل أما إذا كان لديكم أي إستفسارات بخصوص منصة إحسان لا تترددو في ترك تعليق لنا بتفاصيل المشكله وسوف نرد عليكم في أقرب وقت
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