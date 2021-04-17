الربيعة: مركز الملك سلمان للإغاثة يصل إلى 59 دولة ويدعم 14 قطاعًا لمساعدة الفقراء ‏

بلادي – الرياض :

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك ‏سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن ‏المركز استطاع أن يصل إلى 59 دولة من خلال عمل أكثر من 14 ‏قطاعًا خيريًا وإنسانيًا لمساعدة المحتاجين والفقراء المنقطعين في ‏شتى دول العالم.‏

وأوضح الربيعة أنه تم التركيز على البرامج ذات الأولوية القصوى، ‏مثل الأمن الغذائي وحفر الآبار واليتيم، وتمكين الأسر ‏وتمكين المرأة وتمكين الطفل، وكذلك برامج سبل العيش ‏المختلفة التي تدعم بناء المجتمعات الفقيرة والمحتاجة‎.

وأشار خلال مشاركته أمس (الجمعة) في حفل تدشين الحملة ‏الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان، إلى أن هذه الحملة ‏التي أطلقتها “سدايا” ممثلة بمنصة إحسان تعكس مدى حرص ‏المملكة على توثيق العمل الإنساني ومكننته، وأن يكون الوصول ‏لهذا العمل متاحًا وسهلاً وبطريقة يسيرة وكذلك برقابة دقيقة ‏وموثوقية عالية‎.

ودعا أهل التبرع إلى أن يساهموا بما يجودون به من خير ومن عطاء ‏ومن صدقات ومن زكوات وأن يقدموا هذا العطاء من خلال هذه ‏المنصة‎”.

وأعلن الربيعة عن استعداد مركز الملك سلمان للإغاثة لتسليم ‏هذه التبرعات وهذه الزكوات والصدقات لمن يرغب أن يقدمها ‏في الخارج وبطريقة موثوقة وبحوكمة عالية جدًا وبمصداقية ‏ورقابة تضمن للمستفيد ألا يكون محلا للمساءلة أو محلًا ‏للشبهات.‏