للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ يضرب منصة ‏‏”تويتر”‏

بلادي – الرياض :
حدث عطل مفاجئ منذ قليل، حال دون الدخول على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو العطل الثاني خلال 12 ساعة الماضية.
وكانت شركة تويتر أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة) عن انقطاع خدمات موقعها بشكل مؤقت لدى بعض المستخدمين حول العالم، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.
وذكر موقع “داون ديتيكتور” لمراقبة عمليات الانقطاع، أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا أمس عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي
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