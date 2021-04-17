للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ يضرب منصة ‏‏”تويتر”‏

بلادي – الرياض :

حدث عطل مفاجئ منذ قليل، حال دون الدخول على منصة ‏التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو العطل الثاني خلال 12 ساعة ‏الماضية.‏

وكانت شركة تويتر أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس ‏‏(الجمعة) عن انقطاع خدمات موقعها بشكل مؤقت لدى بعض ‏المستخدمين حول العالم، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح مشكلة في ‏الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في ‏المنصة‎.‎

وذكر موقع “داون ديتيكتور” لمراقبة عمليات الانقطاع، أن نحو ‏‏40 ألف مستخدم أبلغوا أمس عن مشكلات في‎ ‎منصة التواصل ‏الاجتماعي‎