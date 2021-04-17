“الجمارك” تعلن عن مشروع لتشجير المنافذ البرية

بلادي – الرياض :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن مشروع لتشجير المنافذ البرية على 3 مراحل، وذلك وفقا لمذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تبدأ في العام الحالي 2021 م، وتتضمن تشجير 7 منافذ، وهي: (البطحاء، والخفجي، الرقعي، وجديدة عرعر، وحالة عمار، والدرة)، فيما تبدأ المرحلة الثانية في عام 2022 م ويتم فيها تشجير 3 منافذ، (الحديثة، والربع الخالي، والوديعة).

وأبانت أن المرحلة الثالثة تبدأ في عام 2023 م ، وتتضمن تشجير 4 منافذ ( طريف، والخضراء، والطوال، وجسر الملك فهد)، مؤكدة أن ذلك يأتي بهدف رفع نسبة الغطاء النباتي وتحسين تجربة العميل والموظف الجمركي في المنافذ.