بلادي – الرياض :
دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442هـ .
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف قرابة 20 ألف صائم في الأرجنتين، وذلك بتوزيع 2,5 ألف سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم.
وأشارت إلى أن مناطق التوزيع شملت، العاصمة وضواحيها وكذلك المدن الرئيسية كمدينة قرطبة وروساريو ومندوسا وغيرها ، وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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