بلادي – الرياض :

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز ‏الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم ‏الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442هـ .‏

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وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف قرابة 20 ألف صائم في ‏الأرجنتين، وذلك بتوزيع 2,5 ألف سلة غذائية متكاملة تحوي كل ‏متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم.‏

وأشارت إلى أن مناطق التوزيع شملت، العاصمة وضواحيها ‏وكذلك المدن الرئيسية كمدينة قرطبة وروساريو ومندوسا ‏وغيرها ، وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي ‏فيروس كورونا.‏